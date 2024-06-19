'Дальше – больше': в Третьей штурмовой показали уничтожение 250 оккупантов в Харьковской области. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов на нашей земле. Только за май один из батов Третьей штурмовой бригады уничтожил на поле боя на Харьковщине 250 россиян.

Видео дня

В это число входят только подтвержденные потери врага, остальные подсчитываются. Видео последних минут врага опубликовали в Telegram-канале 3-й ОШБр.

Эти оккупанты были ликвидированы в зоне ответственности 1-го механизированного батальона. Целый май батальон истреблял врага дронами, пулеметами и гранатами.

"Начинаем публиковать пруфы уничтоженных нами ка*апов. Выжженные, разобранные на куски и навсегда ликвидированные бойцами Третьей штурмовой в Харьковской области", – отметили под видео бойцы.

Ранее украинские защитники показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона военнослужащие уничтожили российскую боевую машину пехоты в лесополосе, а вместе с техникой проредили и ряды оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Часова Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – уничтожить оккупантов, чтобы не дать им продвинуться вперед.

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