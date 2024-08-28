'Там – настоящий ад, россияне идут на штурм': Порошенко второй раз за неделю везет FPV-дроны и технику в Донецкую область. Фото и видео

Народный депутат, пятый президент Петр Порошенко снова везет технику нашим воинам, защищающим район Покровска. Подобная поездка в Донецкую область – уже вторая за неделю.

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Об этом 28 августа сообщил сайт "Европейской Солидарности". Глава партии отметил, что за последние 10 дней его волонтеры также были на Сумском направлении, помогая воинам, которые сейчас за границей, и на Харьковском направлении.

"А сейчас мы снова едем на Покровск. Там – настоящий ад. Россияне идут на штурм, несмотря на потери. Должны сделать все возможное, чтобы этих потерь было больше", – подчеркнул пятый президент.

Для военных подготовили 1150 дронов, а также робот-разминировщик для саперов, квадроциклы для эвакуации раненых и штурмов; "Мавики" для корректировки артиллерии, средства окопного РЭБ, зарядные станции, а также передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ).

"Техника наших военных очень пострадала в Покровске, и мы укомплектовали ПАРМы инструментами и запчастями. Квадроциклы – в первую очередь их нуждаются для эвакуации раненых", – пояснил Порошенко. Стоимость этой партии помощи – около 30 млн грн.

"Знаю точно: вся эта техника точно нанесет россиянам большой вред. А я призываю власть сконцентрироваться на восточном фронте. Требую от Верховной Рады больше внимания Покровску. Нам нужно не Министерство единства, о котором недавно начались разговоры, а Правительство национального единства. Должны обеспечить настоящее единство, чтобы уберечь и защитить Украину", – подчеркнул Петр Порошенко.