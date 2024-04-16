'Там нет американских баз': Боррель объяснил, почему США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Сравнивать войну в Украине с конфликтом Израиля и Ирана касаемо вмешательства союзников не корректно. Тот факт, что воздух Израиля после нападения Ирана был перекрыт военными США и других союзников, объясняется наличием в регионе американских военных баз.

Так объяснил ситуацию глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что знает о нападках на партнеров со стороны Украины, которую также бомбят и обстреливают. Более того, на месте украинского президента Боррель бы поступал так же.

"Если бы я был на месте президента Зеленского, я бы, безусловно, также воспользовался возможностью вспомнить, что Украину тоже бомбят и, возможно, более эффективно. Лишь два дня назад Россия уничтожила важнейшую электростанцию, которая поставляла электроэнергию в Киев и Украина не смогла этому помешать из-за нехватки боеприпасов", – сказал Боррель.

Но есть вещи, которые невозможно сравнить, отметил он.

"Израиль имеет "железный зонтик", стальной купол, защищающий его воздушное пространство. Его строительство длилось много лет и стоит очень дорого. Даже если бы у ЕС были деньги в шкатулке, все равно не построить за одну ночь такой купол (над Украиной)" , – считает Боррель.

"Во-вторых, удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании – то есть союзники действовали в порядке самообороны. В Украине такого не может быть. На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет никаких авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании", – сказал европейский дипломат.

Тем не менее, Боррель отметил, что "безусловно, поставки ПВО в Украину должны быть ускорены и усилены".

"Я надеюсь, что в понедельник мы сможем вынести конкретные решения на стол государствами-членами, которые могут это сделать. Мы работали всю неделю, чтобы получить эти решения", – сказал Боррель. Он особо подчеркнул, что речь идет о зенитных боеприпасах и боеприпасах для противовоздушной обороны, а не о также необходимых снарядах 155 мм для наземной артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 и 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – в общей сложности были запущены сотни ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи закрыли воздушное пространство.

Значительную часть ракет и дронов сбили союзники Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в течение последних лет и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Поэтому все системы были развернуты раньше времени.

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