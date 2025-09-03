'Там работали скульпторы': Россия ударила по месту изготовления памятников во Львове. Фото

В ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия устроила массированную ракетно-дроновою атаку на Украину, в результате которой пострадало место изготовления памятников во Львове. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что оккупанты попали в место, где создается духовная ценность.

Что известно

"Осмотрел место ночного удара. Сначала говорили, что это складское помещение, но на самом деле там работали скульпторы – изготавливали памятники", – говорится в сообщении.

Садовый сообщил, что в результате российского удара по объекту обошлось без пострадавших, поскольку ночью там не находились люди. Сейчас ведутся работы по разбору завалов.

"Не знаю, по чему они целятся, но попадают в места, которые имеют и создают историческую и духовную ценность. Это то, чего они никогда не поймут", – написал городской голова Львова.

Что предшествовало

Помимо атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины. Под атаку попал ряд областей. По сообщению мониторингового Telegram-канала, были применены сотни "Шахедов" и 10-20 крылатых ракет. Основное направление удара – Луцк, Львов, Ивано-Франковская область, Знаменка (Кировоградщина), Донетчина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что такими действиями российский диктатор Путин демонстрирует свою безнаказанность. По словам главы государства, на российский террор требуется адекватный ответ миру.

