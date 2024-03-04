'Танк для самоубийц': Коваленко объяснил, что не так с российской 'Арматой'

Недавно появилась информация, что армия страны-агрессора РФ получила на вооружение "супер-танк" Т-14 "Армата". Однако применяться на фронте в Украине они не будут, так как у них есть большое количество проблем.

Такое мнение в комментарии OBOZ.UA выразил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, "Армата" – это "танк для самоубийц", к тому же дорогой и тяжелый в обслуживании.

Этот танк вряд ли будет серийным, сейчас у врага есть 25-26 Т-14 из обещанных 2200.

"Это не серийный танк. Он сырой. У него проблемы с трансмиссией. У него очень проблематичный двигатель. У него проблемы с системой управления огнем. У него проблемы с балансом массогабаритным. У него проблемы с защитой. Его комплекс активной защиты не работает фактически. Он абсолютно недействительный против атак сверху. То есть против ПТРК "Джавелин" оно вообще не работает", – говорит Коваленко.

Одной из основных проблем "Арматы" является то, что этот танк не имеет вышибных панелей, из-за чего избыточное давление, которое образуется при взрыве боекомплекта, концентрируется в самом танке, а не снаружи, как в западных танках. Вышибные панели должны спасать экипаж, а в случае с Арматой эта концепция реализована не была.

Кроме того, этот танк фактически не защищен от FPV-дронов. У него нет интеграции новых систем, которые его защищали бы, говорит эксперт. Т-14 пытались сделать защищенным от "Байрактаров", использующих, например, ракеты с лазерной наводкой и подсветкой.

"Но против FPV-дронов он не защищен. И если этот немобильный, тяжелый в обслуживании, с проблемами с трансмиссией танк появится в открытом поле, ну, не совсем открытом поле, пожалуй, даже с закрытых позиций, он все равно имеет минимальные шансы на выживание. Это репутационные потери. То есть там большое количество проблем. Это не только высокая его стоимость, а это и то, что оно недоделанное, дефективное и вряд ли будет вообще когда-то серийным", – отметил обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские пропагандисты похвастались, что государство-террорист начало использовать новые боевые "супер-танки" Т-14 "Армата" для обстрелов украинских позиций. Таким образом они попытались "перебить" новость о поставках Украине странами Запада танков "Леопард" и "Абрамс".

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