Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года – WP

Боевые танки Abrams М1А2, которые пообещали передать Украине Соединенные Штаты Америки, могут быть доставлены на территорию нашего государства в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Украинская армия получит эту технику не из запасов Пентагона.

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Об этом говорится в материале издания The Washington Post, опубликованном в воскресенье, 29 января. Как уточнили журналисты, Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины 31 танк.

Однако это вооружение для Украины не будет изъято из военных запасов Министерства обороны США. Государство использует для этого программу USAI – то есть закупит танки Abrams у промышленности.

"Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или следующего года", – говорится в материале.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что танки Abrams M1A2, которые США пообещали Украине для борьбы с российским вторжением, без секретной смеси брони, которую используют Вооруженные силы Америки.

Федеральная политика государства запрещает экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони. Вашингтон лишает военную технику этого секретного "рецепта" защиты, прежде чем продавать ее другим государствам.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Abrams смогут оказаться в Украине через "много месяцев". Время до передачи современных машин Вашингтон намерен использовать для обучения экипажей и слаживания "цепочек поставок" для дальнейшей эксплуатации танков.

А вот немецкие Leopard 2, по его словам, прибудут "в кратчайшие сроки".