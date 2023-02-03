Танки, БТРы и БМП: какую современную тяжелую технику Украина получит на новой волне вооружения. Инфографика

Новая партия сложного и современного оружия из западных стран может изменить ход войны на поле боя в Украине. Украина активизировала свои призывы о помощи, опираясь на доверие, которое она завоевала.

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Издание Washington Post представило инфографику по некоторым ключевым вооружениям и транспортным средствам, которые союзники Украины недавно согласились отправить. Поставки могут дать Киеву значительное преимущество на фронте.

США

На фоне стремления вооружить Украину более современными танками Соединенные Штаты в январе объявили о планах отправить 31 танк M1A2 Abrams. Это основной боевой танк США, первоначальная версия которого поступила на вооружение в 1980 году, считается одним из самых мощных в мире. Обновления включают слои брони из обедненного урана, которые обеспечивают повышенную защиту экипажа внутри.

Администрация Байдена ранее предупреждала, что танки американского производства могут создать трудности для Украины в обслуживании и обучении.

США также пообещали в январе поставить Украине два типа бронетехники: 90 бронетранспортеров Stryker и 109 боевых машин Bradley.

В декабре Вашингтон также согласился передать Украине одну батарею ПВО Patriot. Зенитная управляемая ракетная система может отслеживать и нацеливаться на оружие противника, такое как баллистические ракеты.

Германия

В день, когда Соединенные Штаты объявили об отправке танков Abrams, Германия заявила, что поставит Украине 14 основных боевых танков Leopard 2A6 из собственных запасов.

Leopard 2 был модернизирован с момента его появления в 1979 году, завоевав репутацию одного из лучших в мире основных боевых танков.

Польша

Польша, одна из стран, призывавших Германию выпустить танки "Леопард", обязалась отправить 14 своих танков.

Польша уже поставила старые танки советской эпохи. Варшава также объявила о поставке 30 танков ПТ-91 Twardy, модернизированной версии советского Т-72, в которой почти полностью используются компоненты отечественного производства.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в январе, что страна отправит свои бронеавтомобили AMX-10 RC. AMX-10 RC иногда называют "легким танком" – он передвигается на колесах, а не на гусеницах. Однако он может двигаться быстро, а его большая пушка принесла ему репутацию "убийцы танков".

Ожидается также, что Франция поставит еще один тип бронетехники: бронетранспортеры Bastion. Эти современные полноприводные машины предназначены в первую очередь для передвижения войск, и каждая из них может вместить до восьми пехотинцев.

В конце прошлого года Франция согласилась поставить Украине две батареи ПВО Crotale: всепогодные зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые могут быть особенно полезны для перехвата российских крылатых ракет.

Британия

В начале января Великобритания стала первой страной, предложившей 14 тяжелых боевых танков Challenger 2.

Великобритания также объявила, что направит в Украину самоходные артиллерийские установки AS90. Эти гаубицы, произведенные в 1990-х годах для британской армии и использовавшиеся в войне в Ираке, близки к тому, чтобы быть замененными в Британии, но с их относительно дальним огнем они могут оказать значительную поддержку танкам и пехоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы перехватить стратегическое превосходство на фронте. Чтобы получить согласие западных партнеров на их получение, Киев заверил, что никаких ударов по территории РФ производить ими не будет.

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