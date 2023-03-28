Резников испытал Challenger 2 в Украине и показал видео: как британские танки усилят мощь ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников показал британские основные боевые танки Challenger 2, прибывшие в нашу страну. Глава МО проехался на этой машине и поблагодарил Великобританию за мощную военную помощь.

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Соответствующий ролик министр опубликовал на своей странице в Twitter 28 марта. В кадр попали несколько единиц Challenger 2 с сине-желтыми флагами, а также украинские экипажи западных танков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Резников написал, что ему было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2.

"Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", – отметил глава оборонного ведомства.

Резников поблагодарил британского премьер-министра Риши Сунака, главу минобороны страны-партнера Бена Уоллеса и народ Британии за поддержку Украины в развязанной Россией войне.

Характеристики Challenger 2

Это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, который уже применялся в реальных боевых действиях в Косово и Ираке.

Вес Challenger 2 – 64 тонны в обычной версии и 75 тонн с дополнительным бронированием. Стреляет он из нарезной 120-мм пушки L30E4 с системой раздельной зарядки. Вооружен также двумя пулеметами, может перевозить 50 снарядов основного орудия и 4200 патронов калибра 7,62.

Танк имеет запас хода в 550 км (340 миль) и может развивать максимальную скорость по дороге до 59 км/ч (37 миль/час). Экипаж – четыре человека.

В Defence Express обращали внимание на то, что пульт управления этим танком имеет форму джойстика с "крестовиной", находящейся под большим пальцем правой руки. "По сути он мало чем отличается от джойстика для приставок и любящие проводить время за играми наверняка оценят такое средство управления", – писали эксперты.

Как работает британский танк танки и экипаж:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но позже решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, состоявшегося 8 февраля 2023 года.

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