Танки Leopard, БМП Marder, ракеты для ПВО и не только: Германия объявила очередной пакет помощи Украине
Правительство Германии обновило список военной помощи, переданной Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. В последний пакет помощи вошли танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, САУ Panzerhaubitze 2000, боеприпасы, ракеты для противовоздушной обороны и другое вооружение и оборудование.
Об этом в четверг, 17 октября, сообщили на сайте правительства Германии. Отмечается, что всего ФРГ оказала или обязалась оказать Украине военную помощь на сумму около 28 млрд евро.
В обновленный список вошли:
– 8 танков Leopard 1A5 с запчастями и боеприпасы к ним;
– 20 боевых машин пехоты Marder с запасными частями и боеприпасы к ним;
– 4 бронеавтомобиля MRAP;
– ЗРК IRIS-T SLM;
– ракеты для IRIS-T SLM;
– ракеты Sea Sparrow;
– 6 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;
– 24 000 снарядов калибра 155 мм;
– 30 БПЛА VECTOR с запчастями;
– мостоукладчик BEAVER с запчастями;
– два танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
– 100 портативных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, минный трал;
– 2 системы мобильных антенн, 57 лазерных дальномеров;
– 13 000 переносных ПТРК RGW 90;
– 25 000 патронов калибра 40 мм;
– 75 000 жгутов, 150 000 окклюзионных наклейок;
– 460 винтовок MK 556; 90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов; 30 винтовок CR 308; 3000 пистолетов SFP9.
Как сообщал OBOZ.UA, из-за дефицита бюджета Франция не сможет оказать Украине обещанную помощь в размере 3 миллиардов евро в этом году. Украина может рассчитывать лишь более чем на 2 миллиарда евро.
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