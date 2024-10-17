Танки Leopard, БМП Marder, ракеты для ПВО и не только: Германия объявила очередной пакет помощи Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи, переданной Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. В последний пакет помощи вошли танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, САУ Panzerhaubitze 2000, боеприпасы, ракеты для противовоздушной обороны и другое вооружение и оборудование.

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Об этом в четверг, 17 октября, сообщили на сайте правительства Германии. Отмечается, что всего ФРГ оказала или обязалась оказать Украине военную помощь на сумму около 28 млрд евро.

В обновленный список вошли:

– 8 танков Leopard 1A5 с запчастями и боеприпасы к ним;

– 20 боевых машин пехоты Marder с запасными частями и боеприпасы к ним;

– 4 бронеавтомобиля MRAP;

– ЗРК IRIS-T SLM;

– ракеты для IRIS-T SLM;

– ракеты Sea Sparrow;

– 6 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;

– 24 000 снарядов калибра 155 мм;

– 30 БПЛА VECTOR с запчастями;

– мостоукладчик BEAVER с запчастями;

– два танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

– 100 портативных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, минный трал;

– 2 системы мобильных антенн, 57 лазерных дальномеров;

– 13 000 переносных ПТРК RGW 90;

– 25 000 патронов калибра 40 мм;

– 75 000 жгутов, 150 000 окклюзионных наклейок;

– 460 винтовок MK 556; 90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов; 30 винтовок CR 308; 3000 пистолетов SFP9.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за дефицита бюджета Франция не сможет оказать Украине обещанную помощь в размере 3 миллиардов евро в этом году. Украина может рассчитывать лишь более чем на 2 миллиарда евро.

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