Танки станут 'настоящей проблемой' для Путина, – экс-командующий силами НАТО в Европе

Решение нескольких стран Запада о передаче украинское армии тяжелых танков стало важным военным шагом и переломным моментом в войне, начатой Россией в Украине. Армии российского диктатора Владимира Путина эта техника принесет огромные проблемы.

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Об этом сказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в воскресенье, 29 января, передает New York Post. Он считает, что три типа танков, которые получат ВСУ (британские, немецкие и американские) значительно усилят наступательные операции украинских сил.

Преимущество Украины в том, что войска страны-агрессора расположены вдоль фронта, который проходит далеко от РФ. Танки ВСУ могут замаскировать и использовать для прорыва российской линии.

Таким образом можно разделить российских оккупантов и разорвать их логистическую цепь. Способности армии РФ продолжать свои действия на фронте будет значительно уменьшена таким образом.

"Это плохой знак для Кремля, потому что он видит единство Запада. Все страны НАТО объединились. Это сильный политический и дипломатический сигнал", – сказал Ставридис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в статье The Spectator также отметили, что решение Запада о танках для ВСУ – переломный момент в войне с РФ. В то же время, там считают, что понадобятся месяцы тяжелой борьбы, прежде чем Украина сможет добиться успехов, ведь Путин стремится "обескровить" ВСУ еще до прибытия техники.

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