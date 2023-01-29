Путин хочет ''обескровить'' ВСУ еще до прибытия танков: в The Spectator дали прогноз на ближайшие месяцы

Решение международных партнеров отправить в Украину основные боевые танки НАТО является переломным моментом в войне с РФ. Хотя этой технике сейчас уделяется немало внимания, она была частью более широкого спектра обязательств по содействию как можно быстрее вернуть все территории.

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Несмотря на все, понадобятся месяцы тяжелой борьбы, прежде чем Украина сможет добиться значительных успехов, ведь российский диктатор Владимир Путин стремится "обескровить" ВСУ еще до прибытия танков. Об этом говорится в статье The Spectator.

Аналитики подчеркивают, что следующие несколько месяцев войны будут тяжелыми: сегодня российская оборонная промышленность также наращивает производство, поэтому, "если Украина не удержит инициативу, освободить территорию будет все труднее".

Некоторые западные союзники Украины пообещали предоставить множество боевых машин пехоты, танков, артиллерийских систем, платформ боевой поддержки и расширить производство боеприпасов. Был также создан специальный курс обучения в Британии. Прошедшие его бойцы затем формировались как подразделения и проходили обучение в Европе, чтобы научиться выставлять общевойсковые батальоны.

"Краткосрочная проблема, с которой столкнулась Украина, заключалась в том, что если Киев начнет наступательные операции в начале года, он может исчерпать свои резервы и потерять критическое количество бронетехники, что сделает страну уязвимой для России до конца этого года. Обещания партнеров теперь означают, что она может уверенно создавать и использовать новые боевые единицы в течение года, а значит, у Киева есть больше свободы использовать то, что у него уже есть", – говорится в публикации.

Эксперты указывают, что, несмотря на среднесрочные возможности, которые предлагает обещанное оборудование, разработанные НАТО танки не удастся быстро привести в действие. Они ведь существенно отличаются от советских, которые сейчас эксплуатируются в Украине. Такая техника имеет другой рабочий процесс, требования к техобслуживанию и она примерно на 20 тонн тяжелее. Также считается, что эти танки не будут иметь никакого значения, если их поставить в небольшом количестве. Чтобы разместить их в составе роты при поддержке боевых машин пехоты и артиллерии, необходимо иметь большое количество людей, обученных взаимодействовать с соответствующими системами, обслуживать и поддерживать их, а также управлять ими группами. Это займет время.

"Благодаря обструкционизму и некомпетентности немецкого правительства Украина получила худший из возможных положительных результатов. Вместо того чтобы получать большое количество танков одного типа, она получает три разных танка, разработанные НАТО, все в ограниченном количестве и каждый с отдельными сложными требованиями к обслуживанию. Это задержит доставку этих танков на передовую. И это после того, как партнеры Украины упустили три месяца, решая, поставлять танки или нет. В Киеве вряд ли забудут, что бессмысленное лукавство канцлера Олафа Шольца обошлось и продолжит стоить украинцам жизни", – подчеркнули аналитики The Spectator.

Издание добавило, что широко распространенная одержимость сравнением технических характеристик танков НАТО и российских в целом не имеет значения. Первые лучше защищены, имеют лучшую оптику и процесс поиска и поражения целей. Броня натовских танков превосходит. Но, напоминают специалисты, это полномасштабная наземная война, в которой количество выставленных танков и то, насколько хорошо они ведут боевые действия, имеют гораздо большее значение, чем качество отдельных единиц техники. Предполагается, что учебные процессы дадут украинским войскам решающее преимущество для захвата и удержания позиций.

По словам аналитиков, учитывая время, которое понадобится, чтобы недавно переданное оборудование дало эффект, следует понимать, что следующие несколько месяцев борьбы будут тяжелыми. Агрессор РФ сегодня скапливает воздушно-десантные войска в Луганске и бронетехнические подразделения на юге, а ППК "Вагнера" продолжает штурм Бахмута. Генерал российской армии Валерий Герасимов, который сейчас напрямую управляет операциями в Украине, настаивает на наступлениях, чтобы попытаться привлечь резервы Украины к оборонным боям и, следовательно, лишить их возможности готовиться к контрнаступательным операциям.

Так, предположительно россияне надеются, что если они сейчас "обескровят лучшие подразделения Сил обороны Украины, то удержат захваченную территорию". По крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев, подчеркивают специалисты, Киев должен избегать этих угроз посредством уже имеющегося вооружения.

"Более широкий вопрос для партнеров Украины, что после пожертвования большого количества фронтовой боевой техники им придется перевооружаться. Британское заявление об отправке в 30 самоходных гаубиц AS90, например, значительно ограничит время обучения Королевской артиллерии, если не будет закуплено орудие на замену. Политическое решение дать Украине то, что ей нужно для победы, важно, но за ним должна сопровождаться готовность финансировать последствия этой политики", – подытожили авторы материала на The Spectator.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам военного эксперта Алексея Мельника, решение о поставках Украине танков Leopard-2 и Abrams свидетельствует, что перейдена следующая красная линия, которой западные партнеры придерживались по военной помощи. Он отметил, что теперь наступило время для истребителей F-16.

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