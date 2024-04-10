'Танковый рейд в сараях': оккупанты из-за нехватки средств борьбы с дронами начали прикрываться 'крышами' – СМИ

Из-за нехватки средств борьбы с дронами (РЭБ) российские оккупанты стали прикрываться самопальными "крышами" – "сараями", которые обустраивают на верхушке танков. Однако эффективность такого изобретения далека от идеала: "навес" сильно ограничивает маневренность бронемашины и вентиляцию, а также не дает возможности быстро покинуть танк в случае необходимости.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить". Авторы обратили внимание, что такой танк с "сараем" попал на съемку украинского БПЛА в районе Красногоровки Донецкой области.

Он возглавлял группу из четырех единиц бронетехники. На следующий день стало известно, что танк с "сараем" уничтожен в ангаре в оккупированном Донецке.

"Такой кожух собирается в полевых условиях из подручных материалов, он призван защитить не только сам танк, но и перевозимую на нем пехоту", – пишет канал.

Системы РЭБ пока недостаточно универсальны, сложны в использовании и слишком дорогие, сказал Telegram-каналу "Можем объяснить" военный аналитик Ян Матвеев.

"Поэтому приходится строить на технике "сараи". Впрочем, их эффективность также далека от идеала. Вероятно, от пары ударов FPV-дронов такой навес может частично помочь. Но он сильно ограничивает маневренность танка и его боевые возможности: башня попросту не может нормально вращаться. Вентиляция ухудшается, да и быстро покинуть танк невозможно", – сказал он.

Эксперт добавил, что доставка пехоты на бронетехнике как можно ближе к позициям противника стала основной тактикой наступления войск РФ.

"Зачастую этот десант уничтожают дронами еще во время движения на танках/БМП", – констатировал Ян Матвеев.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска России в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы военной техники, в том числе 22 танка.

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