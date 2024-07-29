'Давили непрерывно': в 47-й ОМБР рассказали, как оккупантам удалось захватить село Прогресс. Карта

В 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Вооруженных сил Украины рассказали, как оккупантам удалось захватить село Прогресс на северо-запад от Авдеевки. Враг постоянно давил большим количеством личного состава, также на ситуацию повлияло попадание в окружение некоторых групп 31-й отдельной механизированной бригады.

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Как рассказал главный сержант роты 47-й ОМБр бригады Олег Чаус в эфире "Радио Свобода", войска РФ давили на Прогресс "без остановки". "Они дали большое количество личного состава, которое до того момента не задействовали", – сказал защитник.

Кроме того, на ситуацию повлияло и попадание в окружение некоторых групп 31-й ОМБр, о чем ранее сообщалось в аналитическом проекте Deep State.

По данным аналитиков, военные выходили из окружения самостоятельно, не дождавшись приказа командира.

А 47-я ОМБр получила задачу удержать территорию после прорыва 31-й бригады из окружения.

Потерю Прогресса и Волчьего днями подтвердил командир 47-й ОМБр Александр Ширшин. В Генштабе эту информацию не комментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны отразили 52 штурмовых действия в районах ряда населенных пунктов, а том числе села Прогресс.

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