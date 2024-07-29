ВСУ отбили более 50 атак на Покровском направлении, поражен пункт управления БПЛА врага – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 28 июля на фронте было зафиксировано 128 боевых столкновений.

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Самая сложная ситуация была на Покровском направлении – там украинские воины отбили более 50 атак врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 июля.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 авиабомб. Кроме этого, враг произвел более 5200 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщевая, Веселое, Старицы, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Северное, Белая Гора, Курдюмовка, Желанное, Ивановка, Новоэкономичное, Воздвиженка, Миролюбовка, Мирноград, Александрополь, Ильинка, Екатериновка, Водяное, Екатериновка, Елизаветовка, Пречистовка, Павловка, Большая; Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Днепряны, Новоберислав Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и склад хранения средств МТЗ.

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского, Новосергеевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюкивки, Ивановского, Часового Яра, Клищиевки, Григоровки и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили пять штурмов у Великой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении атака россиян не имела успеха во время штурма на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, восемь боевых бронированных машин, 74 артиллерийских системы, две РСЗО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 62 автомобиля и 19 единиц специальной техники врага.

Напомним, в стране-агрессоре России пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. В ночь на понедельник, 29 июля, зафиксированы прилеты по электроподстанциям в Белгородской, Орловской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают уничтожать вражеские объекты не только на захваченных войсками России территориях, но и на территории самого государства-агрессора. В течение недели (с 22 по 28 июля) у противника было отминусовано минимум два НПЗ и семь баз или штабов.