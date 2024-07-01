Пример Татарстана показал, что не все готовы рассматривать проблему деколонизации России по всей полноте. Продолжаются некоторые стереотипы. Вот ракурс, который нельзя игнорировать.

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Російські найманці, вирушаючи в Україну вбивати, отримують гроші – разові виплати під час укладання контракту та постійне забезпечення (від 210 тис. рублів на місяць).

Я вже описував структуру одноразової виплати. Однакову суму по всій країні – 195 тис. рублів (приблизно $2300) – сплачує Міноборони РФ. А далі розпочинається фантазія регіонів.

У Татарстані найманцям доплачують окремо республіка (505 тис. руб., місцевий вождь Мініханів нещодавно збільшив виплату), окремо – муніципалітети (200-300 тис. руб.), окремо – підприємства тощо. Сума набирається під мільйон рублів. Плюс близько 50 тис. руб. на екіпірування.

Тобто не абстрактна "Росія" абстрактно "посилає на війну", а конкретний Татарстан на регіональному та муніципальному рівні буквально оплачує вбивства українців.

Татарстан платить за участь у вбивствах не лише своїм мешканцям, але всім охочим із будь-яких регіонів РФ. Така щедрість – зворотний бік астрономічних доходів від війни, які отримує республіка. Тому їм на порядок легше скуповувати найманців, аніж іншим регіонам.

Саме вони забезпечують поповнення росвійськ, які зараз тиснуть на фронті. Вони крутять цю м'ясорубку нарівні із Кремлем. Плюс щоночі на голови українцям падають шахеди, зібрані в Татарстані.

Тому вони винні без жодних застережень і повинні понести відповідальність саме як республіка. Жодні ігри в "пригноблений народ" тут не проходять. Хоча спроби вивести з-під удару злочинців, регіональну та приватну власність, прикриваючись тим, що вони страждали з часів взяття Казані Іваном Грозним – точно будуть.

Україні не варто заганяти себе у пастку необдуманими узагальненнями. На підтримку заслуговують лише ті особи та структури, які від імені національного руху публічно зафіксують готовність прийняти відповідальність, підтримати вимоги України та брати участь у компенсації збитків. Це справедливо.