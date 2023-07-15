Техника НАТО на службе ВСУ: военные показали боевую работу американской САУ М109. Видео

Украинские воины показали работу самоходной артиллерийской установки М109А3 изнутри. Это американская САУ, которую называют одной из самых массовых на вооружении ВСУ после начала полномасштабного российского вторжения.

Видео дня

Роликами, снятыми экипажем одной из таких гаубиц, поделился Telegram-канал Bochkala_WAR. На каком участке фронта записаны кадры, уточнений нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео детально показана боевая работа наших защитников: от процесса заряжания и наведения до самого выстрела.

Стреляет эта установка снарядами калибра 155-мм. "По российским ********* пушка!" – скомандовал защитник Украины. "Выстрел!" – ответил ему побратим, отправивший оккупантам "бавовну".

Известно, что Силы обороны нашей страны получили М109 в разных модификациях. Предварительно, их на вооружении ВСУ около сотни.

М109 американского производства появились на фронте в Украине благодаря нескольким западным странам, среди которых США, Норвегия, Великобритания, Латвия, Италия, Бельгия.

M109 серийно производится с 1963 года и применялась во всех военных конфликтах при участии сухопутных войск США, начиная с Вьетнамской войны. У этих пушек есть множество модификаций.

Самоходная установка на гусеничном ходу массой 27,5 т имеет длину ствола преимущественно 39-го калибра. Использует раздельное заряжание (когда пороховой заряд в гильзе не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема – сперва снаряд, а затем заряд) и имеет максимальную скорострельность четыре выстрела в минуту.

Расчет САУ составляет от шести до четырех (в более современных версиях M109) человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– За 14 июля Силы обороны Украины ликвидировали еще 590 военных российской оккупационной армии. Общая численность потерь государства-террориста за весь период полномасштабной войны уже достигла 237 180 захватчиков.

– Сколько военной техники потерял враг, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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