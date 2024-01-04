Техника выгорела полностью: ВСУ уничтожили базу МТО 1-й танковой армии РФ в Белгородской области. Фото
В России 1 января была атакована база материально-технического обеспечения одного из подразделений 1-й танковой армии страны-агрессора. Оккупационные войска расположили ее на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском районе Белгородской области РФ.
По меньшей мере один российский военнослужащий ликвидирован, семь получили ранения. Взрыв прогремел около 8:00 понедельника, сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Он обнародовал фото пожара на объекте.
По информации Telegram-канала, у российских захватчиков также уменьшилось количество автомобильной техники – несколько единиц выгорели полностью.
Основной удар пришелся на помещение склада горюче-смазочных материалов. Оттуда огонь быстро распространился на соседнее здание, где ремонтировались машины ВС РФ ("Уралы", ГАЗ-66).
"Восемь военнослужащих, которые находились на складе ГСМ, получили ожоговые ранения различной степени тяжести. Один позднее скончался вследствие полученных травм в Шебекинской больнице", – сообщил аноним.
По его информации, по базе МТО на российской территории ударил FPV-дрон.
Как писал OBOZ.UA:
– В Челябинске (РФ) на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.
– В Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили уничтожение вражеского Су-34 и обнародовали видео горения вражеского самолета.
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