Технологии для уничтожения врага: Юрий Голик рассказал об особенностях бомбера STING Mad Max

Ударный дрон STING Mad Max, созданный украинской командой инженеров, недавно получил номенклатурный номер по стандарту НАТО и кодификацию в Министерстве обороны Украины. Но еще раньше он получил одобрение самих военных. С его помощью они неоднократно наносили точные поражения враждебной технике и позициям. Более подробно о тактико-технических характеристиках коптера рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, собравший команду инженеров-разработчиков вместе со своими партнерами.

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Военные экипажи беспилотников отмечают простоту управления STING Mad Max. Связано это в том числе с наличием ряда режимов, упрощающих управление полетом. Коптер может двигаться на автопилоте без использования камер. В этом режиме он выполняет задачу на заданном маршруте и возвращается в точку старта. Также беспилотник может фиксироваться в пространстве, удерживая точку и высоту. Поэтому пилоту не обязательно постоянно удерживать стеки на пульте для управления. Стартовать в полете Mad Max может без использования видеокамеры, что в некоторых ситуациях может скрыть стартовые позиции украинского экипажа от врага.

Еще одна уникальная особенность STING Mad Max – высокая защита линии связи управления. Она использует механизм псевдослучайной перенастройки частоты, что делает дрон неуловимым для РЭБ. Подобная защита имеет и канал видеосвязи, позволяющий дневной и ночной аналоговым камерам непрерывно передавать изображение пилоту. Оборудован коптер также цифровой камерой – она пишет изображение в качестве 4K для доразведки и качественной фиксации последствий доставки боеприпаса. Беспилотник способен нести до 3 кг взрывчатки. Дальность полета дрона составляет 10 км, при этом его крейсерская скорость составляет 75 км/ч, а максимальная – 125 км.

"При создании этого дрона мы собирали запросы военных. Мы должны понимать, что именно им нужно для эффективной работы, и технически реализовали их пожелания. Свою задачу мы видим, чтобы дать нашим защитникам действенный инструмент для уничтожения оккупантов. И нам это удается", – подчеркнул Юрий Голик.