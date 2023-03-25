Телефон спас жизнь украинскому воину во время боя: история спасения. Видео

Как бы странно это не звучало, но жизнь украинским защитникам спасает вся Вселенная. В том числе и телефоны.

Видео дня

Доказательством этому служит видео, опубликованное в сети. На кадрах показано, как телефон спас жизнь нашему воину во время боя (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гаджет остановил пулю или опасный обломок. Что именно, пока неизвестно, но, впрочем, это не важно, ведь именно так защитник остался в живых.

Пуля попала прямиком в телефон, чем и спасла жизнь, точнее, верхнюю конечность бойцу ВСУ.

"Телефоны "Самсунг" спасают жизнь. Руку точно ", – шутит боец за кадром.

В то же время на видео показан раненый солдат, который чудом остался жив, благодаря этому устройству.

Защитник лежит на кушетке, а на телефоне показана сквозная дыра.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники, как никто, нуждаются в поддержке. Особенно они ценят внимание близких, когда находятся на фронте.

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