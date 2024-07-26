'Темпы мобилизации выросли': в Минобороны объяснили, есть ли потребность в снижении призывного возраста в Украине

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что темпы мобилизации выросли. По состоянию на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет.

Видео дня

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, нынешние показатели мобилизации значительно отличаются от тех, которые были в конце зимы или начале весны.

"Сейчас темпы мобилизации выросли. У нас есть показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. Главное, чтобы этот темп не был утрачен, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это уже говорит о том, что есть база, с которой можно работать", – сказал он.

Лазуткин добавил, что сейчас мотивация поменялась. В начале войны решения были более эмоциональными, теперь люди подходят к этому вопросу более взвешенно, выбирая подразделение, бригаду или должность.

"Люди взвешивают, осознанно ищут подразделение, бригаду, должность и таким образом определяют свою судьбу. Для каждого человека это решение очень непростое. Надо с огромным уважением относиться к людям, которые сейчас шагают в армию, которые сейчас выбирают военный путь", – подчеркнул он.

Сейчас количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска. Поэтому острой необходимости в понижении мобилизационного возраста пока нет.

"Но ситуация на войне зависит от многих факторов, и это может меняться. Пока мы не видим такой необходимости", – добавил представитель МОУ.

Напомним, возможность проведения демобилизации в Украине зависит от многих факторов. Речь идет об обстановке на фронте, темпах мобилизационных процессов и даже о западной помощи нашим Силам обороны. В то же время спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин не смог дать однозначного ответа на вопрос, возможна ли в целом демобилизация в нашей стране во время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!