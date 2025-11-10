Темпы продвижения оккупантов в районе Покровска снизились, но враг блокирует логистическое обеспечение украинских войск в Мирнограде – ISW

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако темпы продвижения оккупантов снизились. Россияне "притормозили" атаки для расширения своей логистики и подтягивания дополнительных сил к Покровску.

В то же время захватчики блокируют украинскую логистику в Мирнограде, пытаясь сломать оборону города. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Покровском направлении

Аналитики подтвердили недавние сообщения представителей Украины об определенном замедлении темпов продвижения российских войск на Покровском направлении: они не обнаружили никаких доказательств того, что за 9 ноября россияне имели там хоть какие-то успехи.

Снижение активности оккупантов на самом горячем направлении боевых действий очевидно обусловлено попытками расширить свою логистику и перебросить подкрепления на юг Покровска.

В ISW также со ссылкой на украинскую разведку отметили, что россияне по состоянию на 8 ноября находились в большинстве районов Покровска. Однако окружить город им не удается, они просачиваются в Покровск с южной части населенного пункта.

Разведчики также фиксировали переброску россиянами в Покровск минометных расчетов и дополнительных экипажей БпЛА, ключевой задачей которых является перерезание путей обеспечения защитников города. Для этого российские "дроноводы" преимущественно используют FPV-дроны.

Украинские воины в долгу не остаются и также делают все возможное для препятствования проникновению в Покровск российских групп логистики – и россияне от этого изрядно страдают. Однако плохая погода все еще влияет на операции с использованием дронов как для ударов по вражеской логистике, так и для уничтожения групп оккупантов, которые лезут в Покровск.

"Украинский военнослужащий заявил, что украинские силы все еще удерживают позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска, вероятно, имея в виду юг города", – процитировали рассказ участника боев за Покровск аналитики.

Свою картину ситуации вокруг Покровска "рисуют" и российские пропагандисты. Некоторые из так называемых военных блогеров заявили, что бои в городе не настолько интенсивны, чтобы говорить, что Покровск "охвачен пламенем", они утверждают, что пулеметный огонь здесь – достаточно редкое явление.

Отдельные Z-каналы также заявляли, что основная группировка российских сил на Покровском направлении действует примерно в 10 километрах от самого Покровска, и что как российские, так и украинские беспилотники разведывают подъездные пути к городу

Они утверждали, что российские силы проводят "зачистку" в микрорайоне Динас на востоке Покровска, что они перерезали украинскую логистику в Родинском (к северу от Покровска), а также что бои продолжаются в северной, северо-восточной и южной частях города.

Аналитики убеждены: текущее условное "затишье" – явление кратковременное. И как только россиянам удастся более-менее наладить логистику и накопить в городе и на подступах к нему достаточно дополнительных сил – они снова увеличат интенсивность атак. Произойти это может, прогнозируют в ISW, в ближайшие дни.

Россияне блокируют украинскую логистику в Мирнограде

В соседнем с Покровском Мирнограде россиянам удалось блокировать обеспечение украинских сил, отметили аналитики. О том, что логистика почти исчезла, в частности, говорят источники в украинской разведке. Подъездные пути к Мирнограду или находятся под контролем оккупантов, или полностью простреливаются ими.

Доставлять в город провизию и БК уже практически невозможно даже пешком: слишком высока угроза столкновения с российскими группами инфильтрации, дроновых атак врага или подрыва на мине.

Тот же источник в украинской разведке также сообщил, что российские войска устанавливают колючую проволоку и строят оборонительные сооружения в некоторых районах Мирнограда, а также что российские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.

О проникновении в северную часть Мирнограда российских штурмовиков на мототехнике сообщали и Z-каналы. По их версии, россияне также продвинулись в северо-восточной и южной части города – и даже смогли закрепиться на новых позициях.

"Российские войска пытались осуществить миссии по инфильтрации и механизированные штурмы Мирнограда с востока, но им не удалось проникнуть в Мирноград в такой же степени, как российским силам, которые сейчас действуют в Покровске", – отметили в ISW.

Защитники из рядов 7-го украинского корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск 7 ноября отмечали, что российские войска, вероятно, вскоре изменят направление наступления на Мирноград.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать усилия, направленные на снижение способности украинских войск защищать Мирноград путем продолжения миссий по инфильтрации и обстрелу украинских позиций и логистики", – прогнозируют аналитики дальнейшие действия оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW рассказали, что Россия создает условия для масштабирования незаконной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины.

Подписанный российским диктатором Владимиром Путиным закон о проведении призыва на срочную службу в течение всего года распространяется и на контролируемые Москвой части украинских регионов.

На местах представители оккупационной "власти" уже устраивают поквартирные обходы, выискивая потенциальное "пушечное мясо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!