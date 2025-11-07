Россия создает условия для масштабирования незаконной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины – ISW

Россия расширяет незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Подписанный российским диктатором Владимиром Путиным закон о проведении призыва на срочную службу в течение всего года распространяется и на контролируемые Москвой части украинских регионов.

На местах представители оккупационной "власти" уже устраивают поквартирные обходы, выискивая потенциальное "пушечное мясо". О том, что происходит, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Путин 4 ноября подписал закон, который позволит проводить военный призыв в России непрерывно в течение всего года вместо существующих до сих пор весенних и осенних циклов. Распространяется действие закона и на временно оккупированные территории Украины, что, подчеркивают аналитики, позволит России расширить свои незаконные процессы мобилизации, которые происходят на оккупированных территориях с 2014, а дальше и с 2022 года.

Более того, в Центре национального сопротивления еще 31 октября сообщали, что оккупанты уже начали круглогодичный процесс призыва: по распоряжению Москвы военкоматы на местах составляют списки мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, в частности в оккупированном Мелитополе.

В ЦНС отметили, что силовики в оккупированном Мелитополе начали проводить поквартирные проверки для проверки адресов жителей, особенно мужчин, работающих в сфере физического труда, поскольку их можно быстро мобилизовать в российскую армию и развернуть на тыловые позиции без официальной военной подготовки.

Между тем издание "Суспільне" 30 октября отметило, что Россия уже давно использует оккупированный Крым как полигон для испытания механизмов принудительной мобилизации в условиях оккупации.

По словам руководительницы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, что за прошлую призывную кампанию осенью и весной в ряды оккупационной армии было призвано около 3 тыс. крымчан . Часть из них оккупанты заставляли подписывать "добровольные" контракты с министерством обороны РФ: так захватчики пытались скрыть масштабы принудительной мобилизации на полуострове.

Скрипник отметила, что темпы принудительного набора крымских мужчин с 2022 года снизились, поскольку российские власти предпочитают проводить более широкие мобилизационные кампании в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, чтобы представить ситуацию в оккупированном Крыму как более-менее нормальную.

Правозащитники оценивают, что назначенная Россией оккупационная власть призвала или мобилизовала более 45-50 тыс. жителей Крыма с 2014 года, тогда как на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей только за время полномасштабной войны было мобилизовано около 210 тыс. человек.

"Незаконные мобилизационные усилия России, вероятно, служат двойной цели. Во-первых, они позволяют России решать проблему нехватки человеческих ресурсов, не вызывая беспокойства у внутреннего населения. Во-вторых, Россия использует мобилизацию как инструмент для подавления антиоккупационных настроений и сопротивления, стимулируя соблюдение оккупационного режима. Эти мобилизационные усилия также являются грубым нарушением международного права. Россия продолжает игнорировать статью 51 Четвертой Женевской конвенции, которая запрещает оккупационным властям принудительно привлекать гражданских лиц с оккупированных территорий в свои вооруженные силы", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA рассказывал , что, согласно выводам ISW, Кремль готовит условия для привлечения резервистов к войне против Украины. Так, в России недавно был принят закон, который позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для охраны критически важных объектов на территории страны.

Несмотря на предыдущие заявления чиновников, что резервисты будут действовать только в пределах своих регионов, новый закон не содержит никаких территориальных ограничений.

