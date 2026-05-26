Темпы производства наращивают? Сколько у России баллистических ракет средней дальности 'Орешник'

В России фиксируются признаки возможного наращивания производства баллистических ракет средней дальности "Орешник". Аналитики связывают это с интервалами между последними ударами этими ракетами, которые заметно сократились.

В то же время разведданные указывают, что их общее количество остается ограниченным. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что удар ракетой "Орешник" по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об активизации производства этого типа вооружения. Если между первыми известными ударами по Днепру и Львову проходило около 13,5 месяца, то между вторым и третьим – примерно 4,5 месяца, что может указывать на ускорение темпов изготовления.

Во время брифинга в октябре 2025 года с участием руководства Украины и представителей спецслужб сообщалось, что Россия планирует произвести в 2026 году до шести таких ракет.

Впоследствии первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский заявлял, что РФ располагает не более 3-4 единиц этого вооружения, но рассматривает возможность запуска серийного производства с темпом более пяти ракет в год.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на апрель 2026 года Россия могла иметь до 10 единиц таких ракет в своем арсенале. При этом аналитики обращают внимание, что формулировка "до" обычно означает верхнюю границу оценки, а не точное количество, что свидетельствует об относительно небольшом запасе этого вооружения.

Также отмечается, что производство могло выйти на уровень мелкосерийного – ориентировочно одна ракета каждые 2–2,5 месяца. В таком случае, если серийный выпуск мог стартовать в начале 2026 года, фактическое количество изготовленных ракет по состоянию на май оставалось бы ограниченным – на уровне нескольких единиц.

Отдельно подчеркивается, что Украина могла повлиять на производственные возможности России после удара 21 февраля 2026 года по Уоткинскому заводу, где изготавливают ряд ракетных систем, в том числе межконтинентальные ракеты и вооружение для оперативно-тактических комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая российская террористическая армия могла применить не одну, а сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". По предварительной информации, вторая ракета могла упасть на оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, Китай поставляет России инструменты для создания межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд. Для изготовления ракеты россияне используют китайские специализированные станки.

