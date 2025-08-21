Темпы сравнялись с Россией: Украина существенно нарастила объемы производства более дешевого аналога 'Шахеда'. Фото

Украинский дальнобойный дрон FP-1, представленный в мае 2025 года, уже изготавливается со скоростью примерно 3 тыс. единиц в месяц, что сопоставимо с темпом производства российских "Шахедов". В то же время FP-1 обходится почти в четыре раза дешевле благодаря упрощенным технологиям, быстрому и массовому производству.

Об этом в четверг, 21 августа, пишет военный портал Defense Express. Как отмечается, по данным Associated Press, в настоящее время украинский дальнобойный дрон-камикадзе FP-1 производится в темпе 3000 единиц в месяц, или около 100 в сутки.

Цена одной единицы – 55 тысяч долларов за штуку, говорилось в сюжете агентства.

Массовое и относительно недорогое производство

В Defense Express добавили, что украинские удары по России дальнобойными дронами "уже стали не просто регулярными – обыденными" и FP-1 это не единственный дальнобойный дрон Украины.

Эксперты отмечают, что по данным ГУР, темп производства "Шахедов" в России по состоянию на середину лета 2025 года также составлял около сотни единиц.

Закупочная цена одного российского "Шахеда" на уровне 2023 года составляла 193 тыс. долларов.

С тех пор она могла как снизиться за счет упрощения определенных компонентов, так и увеличиться из-за использования значительно более дорогих 8- и 12-элементных CRPA-модулей спутниковой навигации типа "Комета-М", указывает Defense Express.

Так что сейчас производство FP-1, согласно заявлениям производителя, сопоставимо с производством российских "Шахедов", однако при значительно меньшей стоимости украинского дрона.

Как удалось сэкономить на производстве FP-1

Ответ на вопрос, как удалось достичь меньшей стоимости в FP-1, можно найти в фото с завода, отмечают эксперты.

В частности, стоит обратить внимание на совершенно разные технологии производства беспилотников.

Силовой конструкцией FP-1 является фанера. Эти элементы фрезерованы на лазерном станке с числовым программным управлением (ЧПУ).

"Это об очень дешевом и массовом решении", – пишет Defense Express.

Уже на этот "скелет" крепится обшивка, которая имеет соединения на пазах и стяжках.

Для многих многоразовых БПЛА это могло быть довольно дискуссионное решение, но для одноразового дрона-камикадзе, который должен просто врезаться в цель и взорваться, этого не просто достаточно – это правильно, отмечают эксперты.

Ведь его производство должно быть простым, быстрым и дешевым с пониманием того, что это одноразовое изделие.

"Шахеды" обходятся России значительно дороже

Зато технология производства "Шахедов" другая, что связано с их корнями в виде немецкого DAR 1980-х годов.

Это проклейка карбонового материала с его запеканием в автоклаве, а в роли конструкционных элементов – полноценные лонжероны и нервюры, пояснили в Defense Express.

Также Shahed-136 и его производные "Герань-2" и "Гарпия-1" больше по размерам.

Из-за этого все затраты на производство, вместе с другой технологией, дороже.

В частности, "Шахед" требует большего двигателя, и у него он четырехцилиндровый, а у FP-1 - двухцилиндровый, то есть дешевле.

При этом FP-1 несет довольно мощную боевую часть.

В сюжете Associated Press говорилось о массе 60 кг, хотя во время презентации говорили о максимальном весе полезной нагрузки до 120 кг.

Очевидно более мощная боевая часть может быть установлена ценой уменьшения дальности.

Максимальная дальность FP-1 заявлена на уровне до 1600 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае во время мероприятия ко Дню пехоты Украина представила дрон FP-1, дальность полета которого составляет до 1600 км и боевая нагрузка 120 кг. Беспилотник показали на выставочном стенде Минстратегпрома.

