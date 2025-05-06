Дальнобойность 1600 км: в Минстратегпроме показали украинский ударный беспилотник FP-1. Фото

Украина представила дальнобойный дрон FP-1, дальность полета которого составляет до 1600 км и боевая нагрузка 120 кг. Его впервые публично показали во время мероприятия ко Дню пехоты.

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Новый украинский беспилотник FP-1 был представлен на выставочном стенде Минстратегпрома. Об этом сообщает издание "Межа".

FP-1 создан для поражения стратегически важных целей врага на большом расстоянии. Он может преодолевать до 1600 км и нести боевую часть весом до 120 кг, причем эти характеристики, вероятно, меняются в зависимости от поставленной задачи.

По словам заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, дрон уже массово производится в Украине и вызывает значительный интерес у партнеров. Она подчеркнула, что это полностью отечественная разработка, которую удалось быстро масштабировать.

"Это изделие родилось в Украине и было очень быстро масштабировано. Это еще одна вещь, которой мы можем поделиться с нашими партнерами", — рассказала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Обозреватель оборонной сферы Богдан Мирошниченко отметил, что до этого FP-1 показывали разве что в виде обломков на российских аэродромах. Он назвал этот дрон одним из самых распространенных украинских дипстрайков — беспилотников, поражающих цели в глубоком тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская военная разведка анонсировала совершенствование морских дронов Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем. Врагу посоветовали "готовиться" и "не расслабляться", ведь контроль над акваторией постепенно переходит к Украине и ее союзникам.

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