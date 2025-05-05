Украинская военная разведка анонсировала усовершенствование морских дронов Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем. Врагу посоветовали "готовиться" и "не расслабляться", ведь контроль над акваторией постепенно переходит к Украине и ее союзникам.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что успешное поражение российских самолетов морскими дронами Magura свидетельствует о правильной тактике украинских Сил обороны. Силы обороны и ГУР активно продвигаются вперед и не планируют останавливаться.

"Была проведена огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов – доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы двигаемся неустанно, и это движение будет продолжаться", – отметил Ерин.

Представитель ГУР пообещал усовершенствование дронов типа Magura, которые уже не отдельные единицы, а целая линейка многофункциональной морской техники. Они используются в различных боевых условиях и продолжают совершенствоваться.

"Дроны семейства Magura – это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в разных ситуациях. И они имеют далеко не единственные варианты и возможности использования. Продолжение следует, движение продолжается, развитие неустанное. Врагу нужно готовиться и не расслабляться, потому что в Черном море будут властвовать украинцы со своими союзниками, а не россияне", – заявил Ерин.

Ранее стало известно, что 2 мая 2025 года впервые в мире воины ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет – российский штурмовик Су-30. Это произошло недалеко от порта в городе Новороссийск, где российские военные хоронят остатки своего Черноморского флота РФ.

Кроме этого, в последний день 2024 года бойцы спецподразделения Group 13 ГУР ракетными ударами с морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета возле Крыма. В этой операции у защитников не стояла задача скрываться от авиации, поэтому, когда враг их засек, они начали работать.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики морского дрона Magura V5 научили его работать с "роем" дронов-приманок, которые эффективно перегружают вражеские системы РЭБ и одновременно позволяют главным беспилотникам добраться до цели. Основным преимуществом БПЛА является усовершенствованная система наведения.

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