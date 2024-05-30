'Тенденции меняются': Коваленко объяснил, чего ожидать от иностранных военных инструкторов в Украине

Французские военные инструкторы в Украине могут не только учить украинских военнослужащих. В зависимости от сферы каждого конкретного инструктора он может так или иначе принимать участие в войне в Украине.

Об этом OBOZ.UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", журналист, писатель и ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Тимчука Александр Коваленко. Он подчеркнул, что согласно заявлениям стран о подготовке таких миссий, речь идет именно об отправке инструкторов в Украину.

"Согласно спецификациям, инструкторы могут быть по проведению боев, или, например, по гуманитарному разминированию. Или это будет оператор комплексов противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексов, и так далее. То есть это могут быть разные отрасли – не обязательно, чтобы это затрагивало только боевые подразделения. Кроме того, это могут быть непосредственно специалисты, которые будут принимать участие или в обслуживании средств противовоздушной обороны или машин гуманитарного разминирования", – рассказал эксперт.

Коваленко отметил, что обучение с инструкторами может быть и за рубежом, но в приоритете именно отправка инструкторов в Украину.

"Здесь есть непосредственно акцент на том, что это будет в Украине происходить", – сказал эксперт и добавил, что сейчас в мире "меняются тенденции подготовки украинских войск, относительно предоставления той или иной номенклатуры вооружения и так далее".

Как сообщал OBOZ.UA, Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. Франция сначала направит определенное количество персонала для оценки условий миссии, а затем несколько сотен инструкторов.

Обучение будет сосредоточено на разминировании , поддержке работоспособности оборудования и технических знаний для военных самолетов, предоставленных Западом.

Париж надеется создать и возглавить коалицию стран , предлагающих такую помощь военным усилиям Киева, хотя некоторые его партнеры по ЕС опасаются, что это сделает прямой конфликт с РФ более вероятным.

В странах Балтии заявляли, что могут присоединиться к инициативе Франции.

Когда Макрон заявил о предстоящей встрече с Зеленским (он примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии), французский лидер добавил, что планирует "слишком конкретно поговорить, чтобы объявить" о дальнейшей помощи Украине.

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