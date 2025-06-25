Тепловое наведение на цель с помощью ИИ: что известно об усовершенствованной модели 'Шахеда', которую РФ применяет против Украины

Россия начала запускать по Украине модернизированный вариант иранского дрона Shahed-236, который ранее демонстрировали российской делегации в Иране. Иранская модель показала способность поражать цель с точностью 3-5 метров с возможностью выбирать ее в реальном времени среди нескольких вариантов.

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Российский вариант модернизированного иранского дрона-камикадзе имеет усовершенствованную навигационную систему и наличие тепловизионного модуля наведения с искусственным интеллектом. Подробности сообщает военный портал "Милитарный".

Остатки нового российского ударного дрона с системой тепловизионного наведения в Украине обнаружили после одной из недавних ночных атак врага, фото этих обломков было опубликовано в Тelegram-канале"еРадар".

Эта модель имеет несколько особенностей, среди которых – система спутниковой навигации Tallysman с 4-х компонентной CRPA-антенной, что повышает устойчивость к радиопомехам, а также тепловая камера с интегрированным мини-компьютером NVIDIA Jetson, который помогает дрону самостоятельно идентифицировать цели с помощью ИИ.

Такой подход, подчеркивает "Милитарный", уменьшает зависимость аппарата от GPS-сигнала и обеспечивает более точное поражение тепловых объектов – как то двигатели техники, генераторы, люди, энергетическая инфраструктура - в сложных условиях, например, в полной темноте, в дыму или тумане.

В то же время основные компоненты дрона, в частности двигатель и боевая часть, остались неизменными.

В "Милитарном" добавили, что описание дрона и его серийный номер (MS001) соответствует характеристикам модели Shahed-236, которую ранее демонстрировали российской делегации в Иране. Во время "презентации" иранский дрон поразил цель с точностью 3-5 метров. При этом он имел возможность выбирать ее в реальном времени среди нескольких вариантов.

Известно, что в ударный комплекс, кроме самого дрона, входит станция управления и ретранслятор, обеспечивающие работу на расстоянии до 220 км. Один Shahed-236 стоит около $900 тысяч.

Аналитики предположили, что Иран передает эти модернизированные дроны России в обмен на доступ к современным образцам вооружения, так необходимых Тегерану на фоне войны с Израилем. Разведка предполагает, что первые такие дроны могли быть завезены в РФ совсем недавно – и агрессор сразу начал их использование, не заморачиваясь проведением предварительных испытаний.

Напомним, накануне, 24 июня, глава МИД Ирана летал к Путину просить новые системы ПВО. Однако домой ему, судя по всему, пришлось с пустыми руками, ведь Россия выбрала вариант исключительно дипломатической поддержки.

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