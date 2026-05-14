Территориальные амбиции России противоречат реальности на поле боя: в ISW оценили, могут ли оккупанты полностью захватить Донбасс

Кремль продолжает ужесточать свою риторику, выдвигая Украине бескомпромиссные ультиматумы в качестве предварительного условия для начала переговоров. Несмотря на амбициозные планы Москвы, военные аналитики и данные с фронта указывают на серьезный разрыв между желаниями диктатора Владимира Путина и реальными возможностями его армии.

Мощные оборонительные рубежи и активные контратаки ВСУ рушат планы Кремля по захвату Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Территории в обмен на диалог

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков 13 мая подтвердил, что Россия настаивает на полном выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Эти требования выдвигаются как "предварительное условие" для прекращения огня.

При этом на Западе аналитики уверены, что аппетиты российского диктатора не ограничиваются четырьмя областями. Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что Путин по-прежнему рассчитывает на установление контроля над всей левобережной Украиной, а в перспективе – над Киевом и Одессой.

Расчет на захват Донбасса в 2026 году

Российское военное руководство, по сообщениям разведки, убедило Путина в том, что армия РФ способна полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области к осени 2026 года. Однако текущая динамика боевых действий ставит эти прогнозы под сомнение.

С начала 2026 года российские войска захватили в Донецкой области всего около 350 кв. км, что составляет в среднем 2,63 кв. км в день. Например, в Константиновке оккупанты не могут добиться значимых успехов уже более полугода, несмотря на проникновение в город еще в октябре 2025 года.

Прогнозы стали более осторожными

Аналитики ISW не готовы прогнозировать сроки возможного захвата Донецкой области, включая стратегически важный "Крепостной пояс". Аналитики выделяют несколько факторов, которые делают российские цели туманными.

Сложный ландшафт и мощные оборонительные рубежи ВСУ создают непреодолимые препятствия для быстрого наступления. Активные действия ВСУ на юге Украины в начале 2026 года заставили российское командование разрываться между обороной и наступлением, распыляя ресурсы. Системные удары Украины средней дальности подрывают логистику и наступательный потенциал РФ.

Эксперты отмечают, что мышление российского диктатора все больше расходится с фактическим положением дел на фронте. Пока Путин отдает приказы о глубоких прорывах, украинская линия обороны демонстрирует устойчивость, а локальные успехи ВСУ достигают оперативных и стратегических эффектов.

