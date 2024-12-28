С начала суток субботы, 28 декабря, по состоянию на 16:00 на фронте в Украине зафиксировано 82 боевых столкновения. Украинские военные сдерживают наступление оккупантов, принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь территории.

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Российские террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Петрушевка, Шалыгино, Новая Гута и Белая Береза Сумской области, говорится в сводке.

Какая ситуация на линии столкновения 28 декабря

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений, в районе Волчанска по состоянию на 16:00 идет бой.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, бой продолжается.

На Лиманском армия России совершила 13 атак вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев на 16:00 продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают семь вражеских атак в направлении Ступок и Часова Яра. Пять атак уже завершились без успеха для врага.

На Покровском направлении россияне предприняли 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, восемь продолжаются. Наиболее активный враг в районе Даченского, где произошло семь боев.

На Кураховском направлении армия агрессора атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахового и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времовском направлении произошло девять атак противника неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.

В Курской области украинские воины на 16:00 отбивают пять атак противника.

На остальным направлениях – без особых изменений, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны в своем отчете за 27 декабря отметили частичный успех украинских военных на Северском направлении. Силы обороны проводят контратаки и восстанавливают утраченные позиции, указали в ISW. В то же время оккупанты имеют частичный успех в районе Купянска и Торецкая.

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