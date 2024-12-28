Силы обороны восстановили утраченные позиции на Северском направлении: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В свою очередь украинские войска проводят контратаки и восстанавливают утраченные позиции.

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Частичный успех украинские защитники имели на Северском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на фоне российских наступательных операций на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, показывают, что ВСУ продвинулись к ветрозащитной полосе к северу от Верхнокаменского (к востоку от Сиверска). При этом кремлевские пропагандисты утверждали, что оккупанты продвинулись на расстояние до километра в направлении Северска и Выемки (к юго-востоку от Сиверска) с юга, однако ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

В Харьковской области россияне также продолжали атаки 27 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские источники заявили 26 и 27 декабря, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от Харькова в Старице, пересекли реку Волчья и продвинулись на 80 метров в Волчанске. Также враг готовит плацдарм для дальнейших операций в этом районе.

Также пропагандисты РФ утверждают, что путинская армия продвинулась к юго-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной, но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этих заявлений. При этом ISW оценивает, что российские войска захватили Лозовую примерно 24 декабря, но не обнаружил визуальных свидетельств того, что российские войска действуют в Ивановке или в юго-западной части Загрызово. Российские источники заявили, что российские войска продвинулись только в половине Загрызово и что украинские силы все еще контратакуют в южной части поселка.

Российские войска продолжали наступательные операции в направлении Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов 27 декабря. Пропагандисты заявили, что российские войска якобы зачистили территорию возле озера в микрорайоне Северный и продвигаются в центральную часть микрорайона. Однако ISW не обнаружил подтверждения этого заявления. Украинские силы отразили механизированную атаку численностью в роту возле населенного пункта. Другая украинская бригада, действующая в направлении Часового Яра, 27 декабря опубликовала кадры, на которых видно, как украинские силы отражают механизированную атаку численностью до взвода возле Ивановского и Клещеевки.

В направлении Торецка российские войска имели частичный успех. Геолокационные кадры, опубликованные между 25 и 27 декабря, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись до улицы Саратовской на севере Торецка, до центрального рынка и улицы Горнозаводской в ​​центре Торецка и вдоль улицы Хижняка на западе Торецка.

На Покровском направлении у врага также есть продвижения. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточную часть Новоелизаветовки (к югу от Покровска). Оккупанты продолжили наступательные операции вблизи самого Покровска; северо-восточнее Покровска в районе Воздвиженки и Миролюбовки; восточнее Покровска возле Проминя; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки; южнее Покровска в районе Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко и Песчаного.

На кураховском направлении оккупанты недавно незначительно продвинулись к югу от Курахово. Представитель украинской бригады, действующей на это участке фронта, сообщил, что российские войска несут значительные потери в живой силе на Кураховском направлении и что российские подразделения становятся менее боеспособными на этом направлении. В ВСУ отметили заявил, что враг использует бронетехнику вдали от линии фронта в этом районе и, как правило, применяет бронетехнику для доставки пехоты на передовые позиции, что резко отличается от регулярных механизированных атак российских войск на Кураховском направлении в период с июня по октябрь 2024 года.

Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Угледара на фоне наступательных операций 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в полях к юго-востоку от Розлива (северо-западнее Угледара). Также у врага есть успехи к юго-западу от Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к западу от Времовки (к юго-западу от Великой Новоселки) и перерезали дорогу О-0510 Великая Новоселка-Гуляйполе.

Напомним, Силы обороны Украины недавно нанесли удар с HIMARS по российскому штабу на оккупированной части Запорожской области. Там захватчики как раз проводили совещание.

Ранее сообщалось, что на Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои. Однако ни одна из сторон не получила подтвержденного продвижения, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

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