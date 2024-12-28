ISW: на Курщине ВСУ отразили механизированные штурмы армии РФ и совершили масштабную контратаку. Карта

На Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои. Однако ни одна из сторон не получила подтвержденного продвижения, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

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Россияне вели наступательные операции вблизи Суджи, украинские силы контратаковали на широком фронте от Коренево до Суджи, а также отразили массированный российский механизированный штурм. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что военнослужащие одного из украинских воюющих на Курщине батальонов накануне заявляли о захвате неопределенной позиции в этой российской области.

Тем временем российский военный блогер уверял, что войска РФ якобы продвигаются к северу от сел Русское Поречное и Нечаев, но ISW не нашло подтверждения этого заявления.

В то же время известно, что российские войска вели наступательные действия к югу от Кругленького (юго-восточнее Коренево), к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и в лесных массивах близ Суджи.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, зафиксировали, что украинские силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно со взвод к западу от Малой Локни (севернее Суджи).

Российские Z-блогеры утверждали 26 и 27 декабря, что украинские войска контратаковали по всему выступлению от юго-востока Корневого до юга Суджи вдоль линии Леонидово-Гуево и в лесистых районах Суджанского района.

На Курщине, по данным ISW, с российской стороны задействованы операторы беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии, подразделения 34-й мотострелковой, а также 80-й арктической мотострелковой бригад.

Напомним, ранее в ISW заявили, что на днях ВСУ нанесли удар с HIMARS по штабу армии РФ на оккупированном Запорожье. Удар пришелся на штаб 4 военной базы россиян. Ликвидированы по меньшей мере три высокопоставленных российских офицеров.

Также практически одновременно украинские воины провели еще одну операцию в тылу врага на Запорожье, там захватчики также понесли потери.

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