Тип боеприпасов, которые получат ВСУ для Leopard 1 и М-55S, определит эффективность в бою – Forbes

Украина получит от западных партнеров только сотню современных танков, тогда как подавляющее большинство составляют старые немецкие танки Leopard 1 и словенские М-55S. Однако разницу на поле боя будут делать не танки, а снаряды, которыми они будут стрелять.

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Об этом в своем материале пишет Forbes. Журналисты издания предполагают, что ВСУ могут получить современные немецкие боеприпасы DM63, которыми стреляли эти танки, когда были на вооружении западных армий.

Журналисты Forbes подсчитали, что Украина получит только 71 танк Leopard 2 от своих европейских союзников и 31 танк M1 Abrams от США – то есть только сотню танков для армии, которой нужно их более тысячи для оснащения всех своих бронетанковых батальонов.

Тем временем большинство в ВСУ продолжают составлять бывшие советские типы танков, которые были возвращены с долговременного хранения или захвачены у россиян. Плюс Украина уже получила 28 танков М-55S от Словении и получит не менее 100 старых танков Leopard 1 от немецко-нидерландско-датского консорциума.

Forbes обращает внимание, что танки Leopard 1 и М-55S оснащены не очень мощным 105-миллиметровым орудием L7 британского производства.

"L7 не может пробить тысячу миллиметров стали и сравниться в мощности с более новыми 120-миллиметровыми системами, установленными на более современных танках. Но с правильным снарядом она может приблизиться к этому", – объясняет издание.

Вместе с тем журналисты обращают внимание, что никто не знает, какими именно 105-миллиметровыми танковыми боеприпасами Украина планирует вооружить свои Leopard 1 и М-55S, тогда как это может сделать разницу. Они не исключают, что передача танков М-55S также включала и современные боеприпасы DM63, которыми они были вооружены, когда ими пользовалась армия Словении.

"DM63 – это немецкая копия израильского снаряда M426 весом 18 килограммов. Это снаряды с "диверсионным" выбросом. То есть снаряды с вольфрамовой проволокой содержатся в своеобразном кейсе. Порох взрывается, снаряд вылетает из ствола, кейс улетает, а дротик впивается в цель, словно гиперзвуковая игла. Толщина брони, которую может пробить DM63, зависит от дальности полета и угла наклона к цели", – пишет Forbes.

Издание приводит пример армии Тайваня, использующей DM63 в сочетании со своими танками CM-11. Тайванцы утверждают, что максимальное проникновение этих снарядов составляет 600 миллиметров на типичных боевых дистанциях от 1000 до 2000 метров.

"Этого может хватить, чтобы пробить лобовую броню российского танка Т-72 старших поколений. Более новым Т-72Б3 снаряд DM63 может нанести значительный ущерб без фактического уничтожения", – объясняет Forbes.

Также издание рассматривает и альтернативы снарядам DM63, в частности американские.

"США вооружают свои мобильные боевые машины диверсионными боеприпасами М900, которые также могут пробить около 600 миллиметров брони. Но пробивной элемент M900 изготовлен из обедненного урана, который американское правительство не экспортирует даже своим ближайшим союзникам", – пишет издание.

В то же время он напоминает, что в этом месяце правительство США пообещало украинскому правительству неопределенное количество 105-миллиметровых танковых боеприпасов.

"Скорее всего, это не М900. Следовательно, это могут быть вольфрамовые диверсионные снаряды, которые американская фирма General Dynamics производит на экспорт. Впрочем, эти снаряды C76A1 пробивают лишь 400 миллиметров брони, как и аналогичные M1060A2 от французской компании Next. снарядом DM63 и менее эффективными альтернативами – это сотни миллиметров пробитой брони. В условиях боя между украинским Leopard 1 или М-55С и российским танком эти сотни миллиметров могут стать пределом между жизнью и смертью для одного из экипажей", – рассуждает Forbes.

Издание делает вывод о важности боеприпасов, предоставляемых Украине союзниками вместе с танками. Но так как российская разведка тоже хотела бы знать, с чем танки РФ могут столкнуться на поле боя, то оно не советует ожидать, что эта информация будет разглашена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2022 года Словения передала Украине партию из 28 танков М-55S. М-55S – это модернизированные под требования словенской армии советские танки Т-55 1950-х годов.

11 марта 2023 года и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о готовности отправить Украине первую партию танков Leopard 1 уже в ближайшие месяцы. По его словам, сроки полностью зависят только от скорости ремонта, проводимого немецким заводом FFG.

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