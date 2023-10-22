На аэродроме под Луганском, занятом противником, ракетой ATACMS, как известно, были повреждены несколько вражеских вертолетов.

У нас принято оценивать поражения по спутниковым снимкам, которые нам предоставляют партнеры, но на этот раз – внезапно – в наши СМИ попали фотографии вертолетов Ка-52 поблизости, сделанные российскими военными.

Далее текст на языке оригинала.

Один господь знає, як ці знімки опинилися на нашому боці; гадаю, що без розвідки США тут не обійшлося, бо партнерам самим дуже важливо розуміти реальну бойову ефективність ракет, що поставляються нам.

Так от, на фото видно, що вертольоти перетворені на діряве решето, і літати вже не можуть. З космосу ці отвори не побачиш. А раз так – то й ураження немає.

Видео дня

До чого я це?.. Відомо, що в нас ефективність ураження оцінюють саме в такий спосіб – за супутниковими знімками і знімками з безпілотника. Дістати фото прямо з аеродрому нашим розвідникам важко, ось і створюється хибне враження, що наші ударні безпілотники, які атакують аеродроми противника, "нікуди не потрапляють".

Так нерідко думають наші відповідальні керівники, і замість того, щоб посилити атаки, припиняють їх. А в противника літаки – в решето. Але з космосу це не помітно.