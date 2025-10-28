После поста про скорый Нюрнбергский процесс над Россией получил множество комментариев. Основной посыл которых был – спасибо, конечно, за поддержку, но вы ведь это несерьезно, да? Были и совсем детские утверждения: "Ядерная держава не может проиграть войну неядерной стране". Угу. А Вьетнам, который победил три ядерные державы (Францию, США и Китай) – не в счет. Но самый нелепый комментарий – Россия же движется вперед, а значит, она выигрывает войну.

Нет, друзья, это был пост не про wishful thinking и не про влажные мечты. Собственно то, что Россия не сможет выиграть эту войну, было ясно уже в марте 2022 года. Но поскольку у власти в Москве находятся клинические дегенераты, они решили свой оглушительный провал назвать "войной на истощение". Дескать, так оно и было задумано с самого начала. И вот на наших глазах началось постепенное сокращение десятикратного перевеса в силах, которым обладала Россия. Еще был у нее Черноморский флот. Еще были многотысячные танковые армады. Еще могла Россия безнаказанно бомбить своими ракетами любой украинский город. Но чаша их весов постепенно опускалась и разрыв сокращался. 8:1, 5:1, 2:1, 1:1... И вот уже у Украины появились свои дальнобойные ракеты и своя авиация. И вот уже Черноморский флот загнан в дальние гавани. И вот уже каждую ночь горят НПЗ и военные заводы по всей стране. И вот уже в атаку россияне идут на самокатах.

А что касается движения вперед, то давайте я вам одну историю расскажу. Про Первую Мировую. Нет, я знаю, что исторические параллели не работают, но мне просто хочется, чтобы вы никогда больше не писали такие глупости, что если одна страна идет вперед, значит она побеждает.

1914 год.

Когда Германия вступила в войну, ее стратегия (план Шлиффена) предполагала молниеносный удар через Бельгию с целью обойти французскую армию и взять Париж за 6 недель. (Бросок мангуста – русские тоже решили пройти через страну на букву Б и взять Киев за три дня).

Немецкие войска двигались стремительно и подошли к Парижу на 30 км. Разведывательные части уже видели в бинокли Эйфелеву башню. Французское правительство экстренно эвакуировалось в Бордо. (Зеленский отказался от такси и эвакуации в Бордо и потребовал от Запада оружия).

Начинается битва на Марне. Союзники останавливают наступление. Знаменитый эпизод – парижские такси доставляют 6000 солдат на фронт. План молниеносной войны рушится, начинается война на истощение. (Украина отбрасывает российские войска из под Киева и начинает методично перемалывать армию вторжения).

Армии зарываются в землю. Фронт движется на считанные километры, ценой сотен тысяч жизней.

1917 год.

Германия контролирует почти всю Бельгию и северо-восток Франции (около 10% территории). (Сегодня Россия тоже контролирует Крым и восток Украины, но за четыре года войны не смогла взять ни одного областного центра).

Весна 1918 года (последнее наступление Людендорфа)

Германия снова наступает и снова подходит на 60 км к Парижу. "Парижская Берта" регулярно обстреливает столицу. (Сегодня вместо артиллеристских снарядов на столицу Украины летят дроны и ракеты).

Все в Германии читают газеты и уверены, что Германия вот-вот победит – она же наступает. И тем не менее в 1918 году Германия капитулирует. Почему?

Немецкие войска теряли боеспособность, солдаты отказывались воевать. 4 года войны выкосили офицерский корпус и лучшие части были разбиты. К осени 1918 во Францию прибыло 2 миллиона свежих американских солдат. Людендорф и Гинденбург поняли – через 2-3 месяца союзники войдут в Германию, и тогда условия будут еще хуже. Никакого "катастрофического разгрома" не было – немецкий фронт просто рушился морально и организационно.

Но главная причина поражения – экономическая. Производство вооружений шло за счет гражданского сектора – страна буквально выдыхалась. Британская морская блокада действовала очень хорошо. В Германии не хватало всего: продовольствия, топлива, сырья. Союзники выходили из войны один за другим. Болгария капитулировала 29 сентября. Османская империя – 30 октября. Австро-Венгрия – 3 ноября (просто разваливалась изнутри). Начались восстания по всей стране. 9 ноября Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. Вишенка на торте: германская пропаганда скрыла от общества, насколько катастрофической была военная ситуация. Поэтому многие немцы искренне не понимали, почему Германия капитулировала. Хорошо же сидели. Это потом породило миф о "предательстве" и "ударе в спину".

Теперь переносимся в Россию. Экономическая ситуация стремительно ухудшается. В бюджете дыра на несколько триллионов. Москва высосала все из провинции – в бюджетах регионов денег осталось на несколько недель. Платить зарплаты бюджетникам физически нечем. Выплаты контрактникам резко упали. Для войны нужно три условия: деньги, деньги и деньги. А деньги кончились. Производство вооружений высасывает все силы из экономики и стремительно разрушает гражданский сектор.

Впереди зима и если Украина вместо американских солдат получит американские ракеты, вполне реальна перспектива остаться в городах без электричества и отопления. Российские пропагандисты так изящно шутили про "Холодомор" и пели душевные песни "А зима будет большая..." Без обид – все к вам вернется. Кстати, Великобритания только что объявила о передаче Украине 5000 многоцелевых ракет.

Вместо морской блокады – санкции, которые закрываю доступ к и технологиям и к финансам. Лукойл и Роснефть – это очень больно. Союзники начинают отваливаться один за другим. Сирия потеряна, Иран разгромлен, Армения перестала быть союзником (поразительна тупость российской дипломатии – поссориться сразу и с Азербайджаном и с Арменией – это надо уметь). Венгрия задумчиво чешет чресла (вообще очень плохая примета, если в Мировой войне Венгрия на вашей стороне). Индия отказывается от российской нефти, китайские госкомпании не хотят рисковать. Северная Корея не шлет больше своих солдат.

Так что сценарий с Нюрнбергским процессом – это не мои влажные фантазии, это реальность. И никакое взятие оккупантами еще одного села в Украине эту реальность не изменит.