Точно в цель: под Бахмутом украинские защитники уничтожили штурмовую группу ЧВК ''Вагнера''. Фото

Защитники Украины уничтожили штурмовую группу вагнеровцев под Бахмутом. 15 наемников были ликвидированы точными прямыми попаданиями.

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Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. В своем Telegram-канале он показал фото с последствиями огневого удара 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Бутусова, разведгруппа "Курта" 28-й омбр обнаружила штурмовую группу 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" еще 24 декабря.

Она перемещалась близ дамбы у села Курдюмовка Бахмутского района.

"Точными прямыми попаданиями 28-й бригады 15 российских наемников были уничтожены на месте", – рассказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 января, Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в ряде населенных пунктах на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

При этом украинские войска находятся в Соледаре, несмотря на заявления минобороны РФ о якобы захвате города.