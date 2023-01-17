Точно в цель: под Бахмутом украинские защитники уничтожили штурмовую группу ЧВК "Вагнера". Фото
Защитники Украины уничтожили штурмовую группу вагнеровцев под Бахмутом. 15 наемников были ликвидированы точными прямыми попаданиями.
Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. В своем Telegram-канале он показал фото с последствиями огневого удара 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам Бутусова, разведгруппа "Курта" 28-й омбр обнаружила штурмовую группу 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" еще 24 декабря.
Она перемещалась близ дамбы у села Курдюмовка Бахмутского района.
"Точными прямыми попаданиями 28-й бригады 15 российских наемников были уничтожены на месте", – рассказал журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 января, Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в ряде населенных пунктах на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
При этом украинские войска находятся в Соледаре, несмотря на заявления минобороны РФ о якобы захвате города.
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