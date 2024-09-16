Токаев назвал Россию 'непобедимой' и похвалил мирный план Китая и Бразилии для Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем и высказался о российско-украинской войне. Политик заявил, что что в военном отношении Россия "непобедима" и предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества.

Видео дня

Кроме того, Токаев похвалил мирный план Китая и Бразилии, который играет на руку стране-агрессору России. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В ходе встречи с главой немецкого правительства Токаев пожаловался, что хороший шанс на достижение перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. При этом он добавил, что возможность для достижения мира по-прежнему существует.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует", – заявил президент Казахстана.

Токаев заявил, что нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия. При этом он добавил, что лишь после прекращения огня нужно переходить к обсуждению территориальных вопросов.

Президент Казахстана похвалил сотрудничество своей страны с Россией, а также добавил, что в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу. Более того, политик заявил, что "соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании".

"На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", – сказал Токаев.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств могут провести переговоры на открытии Пекинского оборонного форума.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену и обсудить возможность укрепления позиций Киева перед вторым Саммитом мира. В частности, речь пойдет о мощной военной и экономической поддержке Украины со стороны западных союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!