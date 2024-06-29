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Только на двух направлениях фронта Россия безвозвратно потеряла более 13 тыс. солдат и офицеров – СМИ

Анна Павлова
War
2 минуты
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Только на двух направлениях фронта Россия безвозвратно потеряла более 13 тыс. солдат и офицеров – СМИ

Страна-агрессор безвозвратно потеряла на войне с Украиной более 13 тыс. солдат и офицеров. И это только на двух направлениях фронта – Авдеевском и Северодонецком.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, для "черных пакетов" с этих направлений в Ростове-на-Дону, на территории 1062 окружного военного клинического госпиталя, действует 522-й центр приема, обработки и отправки погибших (522 ЦПООП). Среди военнослужащих он известен как воинская часть "Похоронные войска".

Только на двух направлениях фронта Россия безвозвратно потеряла более 13 тыс. солдат и офицеров – СМИ
Только на двух направлениях фронта Россия безвозвратно потеряла более 13 тыс. солдат и офицеров – СМИ

По информации журналистов, до начала полномасштабного вторжения это был единственный центр на территории РФ, куда свозились погибшие офицеры и солдаты. Основными причинами гибели были убийства, суициды, гибель на территории иностранных государств и тому подобное.

С начала так называемой СВО подобные центры были организованы во многих городах на базе действующих гражданских моргов – Донецке, Луганске, Белгороде, Воронеже, Севастополе и Москве.

Непосредственно 522-й ЦПООП занимается приемом и обработкой тел из подразделений:

– 41 общевойсковой армии (в/ч 44424, Новосибирск) – участок Сватово-Кременная.

– 2-й общевойсковой армии (в/ч 22223, Самара) – Авдеевское направление.

– 25-й общевойсковой армии (сформирован в 2023 г.) – участок Сватово-Кременная.

– 90-й танковой дивизии (в/ч 86274, Чебаркуль) – Авдеевское направление.

– Попадают и военнослужащие из других подразделений, однако их количество незначительно.

По информации, полученной от источника, с 24.02.2022 по 01.06.2024 годов, из вышеперечисленных подразделений поступили:

– 41-й ОА – 3749 тел.

– 2-й ОА – 6439 тел.

– 25-й ОА – 1508 тел.

– 90-й МД – 1995 тел.

Напомним, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. За полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего из них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: уничтожены две единицы.

Как сообщалOBOZ.UA, в течение 28 июня украинские воины продолжали уменьшать численность российских войск в Украине и ослаблять военный потенциал государства-агрессоры. В сутки общие потери России в живой силе составили 1070 человек убитыми и ранеными.

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