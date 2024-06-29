Только на двух направлениях фронта Россия безвозвратно потеряла более 13 тыс. солдат и офицеров – СМИ

Страна-агрессор безвозвратно потеряла на войне с Украиной более 13 тыс. солдат и офицеров. И это только на двух направлениях фронта – Авдеевском и Северодонецком.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, для "черных пакетов" с этих направлений в Ростове-на-Дону, на территории 1062 окружного военного клинического госпиталя, действует 522-й центр приема, обработки и отправки погибших (522 ЦПООП). Среди военнослужащих он известен как воинская часть "Похоронные войска".

По информации журналистов, до начала полномасштабного вторжения это был единственный центр на территории РФ, куда свозились погибшие офицеры и солдаты. Основными причинами гибели были убийства, суициды, гибель на территории иностранных государств и тому подобное.

С начала так называемой СВО подобные центры были организованы во многих городах на базе действующих гражданских моргов – Донецке, Луганске, Белгороде, Воронеже, Севастополе и Москве.

Непосредственно 522-й ЦПООП занимается приемом и обработкой тел из подразделений:

– 41 общевойсковой армии (в/ч 44424, Новосибирск) – участок Сватово-Кременная.

– 2-й общевойсковой армии (в/ч 22223, Самара) – Авдеевское направление.

– 25-й общевойсковой армии (сформирован в 2023 г.) – участок Сватово-Кременная.

– 90-й танковой дивизии (в/ч 86274, Чебаркуль) – Авдеевское направление.

– Попадают и военнослужащие из других подразделений, однако их количество незначительно.

По информации, полученной от источника, с 24.02.2022 по 01.06.2024 годов, из вышеперечисленных подразделений поступили:

– 41-й ОА – 3749 тел.

– 2-й ОА – 6439 тел.

– 25-й ОА – 1508 тел.

– 90-й МД – 1995 тел.

Напомним, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. За полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего из них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: уничтожены две единицы.

Как сообщалOBOZ.UA, в течение 28 июня украинские воины продолжали уменьшать численность российских войск в Украине и ослаблять военный потенциал государства-агрессоры. В сутки общие потери России в живой силе составили 1070 человек убитыми и ранеными.