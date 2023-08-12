Только обрела любовь: в Киеве попрощались с боевой медикиней 'Молнией'. Фото и видео

В субботу, 12 августа, в Киеве простились с 35-летней боевым медиком Дарьей Филипьевой, известной под позывным "Молния". Она погибла в боях с оккупантами на востоке Украины.

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На траурной церемонии побывал корреспондент OBOZREVATEL. Проститься с военной пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные киевляне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Погибшая "Молния" лишь несколько месяцев назад встретила на фронте свою любовь. Однако вместе они пробыли всего несколько месяцев. У Героини остались родители.

Известно, что Филипьева была родом из Сум, но в последние годы проживала в Киеве. Образование получила в Сумском государственном университете. Работала переводчиком. Впервые присоединилась к рядам военных в 2019 году – стала на службу в 24 бригаду им. короля Даниила. Окончила курсы для боевого медицинского персонала.

Уже после начала полномасштабной войны "Молния" присоединилась к территориальной обороне Киева и начала обучать других боевой медицине, а позже перевелась в 46-ю бригаду ДШВ на должность старшего боевого медика роты.

За службу награждена почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Напомним, война с российским агрессором отняла жизнь еще одного молодого воина, патриота Украины со Львовщины – 25-летнего Назария Зеленевича. Военнослужащий батальона "Карпатская Сечь" погиб в боях Донецкой области. Дома своего защитника не дождалась невеста.

Он с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт. В рядах сил обороны молодой воин стал командиром взвода второй сотни "Белые демоны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Черкассы провели в последний путь младшего сержанта Андрея Быстрого. Он служил командиром инженерно-технического отделения инженерно-саперного взвода и умер в свой 46-й день рождения;

– 8 августа в Тернопольской области простились с 30-летним украинским защитником Николаем Мурмилем. Жизнь Героя оборвалась в боях за независимость Украины возле города Сватово Луганской области.

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