На Тернопольщине простились с молодым воином, погибшим в боях возле Сватово: ему навсегда будет 30. Фото

Во вторник, 8 августа, в Настасове Великоберезовицкой громады в Тернопольской области простились с 30-летним украинским защитником Николаем Мурмилем. Жизнь Героя оборвалась в боях за независимость Украины возле города Сватово Луганской области.

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Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал председатель Великоберезовицкой общины Андрей Галайко. По его словам, боец был на войне с ноября прошлого года, служил на восточном направлении.

Также отмечается, что Мурмиль являлся водителем-механиком парашютно-десантного батальона Вооруженных сил Украины.

Как рассказал Галайко, погибший военный родился в Тернополе, а затем его семья переехала в Настасов.

"Работал, женился, создал семью, у него родился сынишка. В прошлом году был призван в армию, не избегал этого, не прятался, а встал на защиту родной страны", – отметил глава громады.

Начальник группы Тернопольского районного центра комплектования майор Святослав Трущак вручил родным бойца Грамоту уважения и скорби от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Похоронили Николая Мурмиля на кладбище в Настасове.

У Героя остались мама, жена и шестилетний сын.

"Сыночек постоянно держал отца за руку. Мальчик вместе с папой и на детскую площадку, и на спортивную. Когда мы пришли в дом и известили о смерти, то его сын Володя это воспринял страшно больно и даже не по-детски. На следующий день, когда я посетила семью, мальчик мне сказал: "Тетя, ты перезвони, они ошиблись, а когда я буду иметь автомат, то я тех врагов всех перестреляю. Мой папа учился стрелять и я научусь"", – рассказала староста Настасовского округа Дария Блащак.

По ее словам, брат Николая Дмитрий тоже защищает Украину на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за Украину также оборвалась жизнь солдата из Тернопольщины Владислава Сенькива. Молодому защитнику было всего 20 лет;

– также на войне против российских оккупантов погиб защитник Украины, командир роты Андрей Веремиенко ("Монах"). Собратья Героя называют его человеком-легендой, очень опытным и профессиональным.