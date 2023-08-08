Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб молодой защитник из Тернопольщины. Фото

На войне за независимость Украины погиб солдат из Тернопольщины Владислав Сенькив. Молодому защитнику было всего 20 лет.

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О трагическом известии сообщили на Facebook-странице Второго отдела Чертковского районного ТЦК и СП. Защитник погиб 3 августа, выполняя боевое задание на передовой.

Молодой воин был родом из города Борщев Тернопольской области. На войне Владислав исполнял обязанности старшего стрелка-оператора.

У 20-летнего защитника было еще так много мечтаний и надежд, однако война слишком рано оборвала его молодую жизнь.

"С глубокой грустью сообщаем, что кровопролитная война с российскими оккупантами унесла еще одну жизнь защитника-патриота, жителя города Борщев. Предан военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость 03 августа 2023 года погиб старший стрелок-оператор, солдат Сеньков Владислав Олегович, 2003 года рождения", – говорится в сообщении территориального центра комплектования.

Напомним, что на войне против российских оккупантов погиб защитник Украины, командир роты Андрей Веремиенко ("Монах"). Собратья Героя называют его человеком-легендой, очень опытным и профессиональным.

Также в боях за свободу и будущее Украины погиб 44-летний уроженец Вараша Ровенской области Олег Бирюк. Мужчина записался в ряды защитников страны добровольцем.

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