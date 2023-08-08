"Заботился о других больше, чем о себе": в боях за Украину погиб командир роты с позывным "Монах". Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник Украины, командир роты Андрей Веремиенко ("Монах"). Побратимы Героя называют его человеком-легендой, очень опытным и профессиональным.

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"Интеллектуал, свободный английский, мог быть "гражданином мира", но остался украинцем", – рассказал о воине на своей странице в Facebook журналист и военнослужащий Александр Курбатов. Судя по информации из социальных сетей, "Монаха" не стало 7 августа.

"Ветеран еще старого "Aйдара", который в первые дни создания бригады в конце февраля 2022 года пришел к нам с собратьями и стал основой одного из важных подразделений", – сообщил Курбатов.

Он вспомнил, как в 2014 году в интервью под Луганским аэропортом Веремиенко рассказывал, что Украине нужно милитаризироваться, потому что она "всегда была границей".

Украинский воин Никита Козачинский, который служил в роте "Монаха", поблагодарил Веремиенко за дружбу и пример. Он охарактеризовал командира как порядочного и веселого.

По его словам, погибший защитник Украины "заботился о людях больше, чем о себе".

"За два дня до этого мы провели немного времени вместе, общаясь о старости. Об опыте контакта со старостью. О перспективах старости. Очень грустно, таких больше нет", – написал Козачинский в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за свободу и будущее Украины погиб 44-летний уроженец Вараша Ривненской области Олег Бирюк. Мужчина записался в ряды защитников страны добровольцем.

– На фронте также погиб воин из Одесской области Станислав Янский. Гвардеец из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" получил тяжелое ранение, две недели находился в больнице, но спасти его не удалось.

– 29 июля в Луганской области в боях с российскими захватчиками погиб старший сержант Национальной гвардии Роман Приймак.

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