Боевикам российской частной военной компании "Вагнер" недолго удается продержаться на войне в Украине. Многих из них ликвидируют вскоре после приезда на передовую, а домой потом отправляют все, что от них осталось.

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Об этом стало известно из телефонного разговора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). В ходе него жена военнослужащего РФ рассказала о гибели их общего знакомого.

Тот отбывал наказание в тюрьме, где и был завербован в ЧВК "Вагнер". Россиянину предложили вместо 15 лет за решеткой принять участие в боевых действиях на территории Украины, за что после ему, как и другим зэкам, обещали свободу. Россиянин согласился и отправился на фронт, не сказав об этом матери и сестре.

Об том, что он был в Украине, родственники "вагнеровца" узнали уже после его гибели.

"В конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. И типа вот, забирайте депортируйте, хороните за свой счет...Недолго там продержался, ну короче вот только половину Юрика прислали сюда", – рассказала россиянка.

Ее муж-оккупант сказал, что других вариантов возвращения в РФ у наемника не было.

"– Ну есть разница, бл*дь, 15 лет или полгода. – Ну есть, если доживешь, ну там, как правило, уже не доживают них*я", – обсудили оккупант с женой смерть своего знакомого.

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Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал громкое заявление о том, что его группировка "заканчивается". Вскоре это преступное формирование "уйдет в историю".

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