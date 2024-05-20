Как гибнут украинские уклонисты: к быстрым водам Тисы и убийственному холоду в горах добавились медведи

С начала полномасштабной войны минимум 40 украинских мужчин замерзли до смерти в горах или утонули в Тисе, пытаясь сбежать за границу. Перед этим они нередко платили несколько тысяч долларов "проводникам", обещавшим им простой и короткий путь в Европу. Впрочем, оказывалось, что путь этот – смертельно опасен. И далеко не всем повезло быть спасенными пограничным нарядом.

Подробнее о том, как гибнут украинские уклонисты, пытаясь незаконно пересечь границу, – в материале OBOZ.UA.

В Тисе утонули уже минимум 30 мужчин

Чаще всего уклоняющиеся штурмуют реки Тиса и Прут. Как минимум для 30 из них этот заплыв стал роковым.

Так, в феврале этого года в реке Прут румынские пограничники обнаружили тело 42-летнего мужчины. В мае они обнаружили еще одно тело, уже в Тисе. Также в мае однажды выловили сразу шесть тел погибших нарушителей. Двух нашли на румынском берегу, четырех – на украинском.

Как рассказал OBOZ.UA спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, нарушители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь пограничников, которым приходится рисковать, чтобы вытащить из воды очередного беглеца.

"С начала полномасштабного вторжения мы зафиксировали 30 таких случаев. Когда вода в реке Тиса стала спадать, она начала "отдавать" тела погибших. Это довольно коварная река, там есть воронки, куда затягивают людей, корни деревьев, за которые можно зацепиться и уже не выплыть", – объясняет Демченко.

Желающие незаконно пересечь границу обычно находят посредников в Интернете. Как правило, это криминальные группы. Их организаторы могут даже находиться не в Украине. В большинстве своем они не контактируют с нарушителями, а выдают им инструкции: добраться до такого-то населенного пункта, а потом идти в таком-то направлении. За это люди платят им $3000 – 10 000. "Таким группам откровенно плевать на жизнь и здоровье людей, их цель одна – обогатиться", – говорит Демченко.

Посредники могут также снабжать нарушителей границы резиновыми лодками, гидрокостюмами, даже надувными кругами для плавания. Однажды задержали мужчину с надувными нарукавниками в виде уточек. Но нередко никакие гидрокостюмы и лодки не спасают беглецов от смерти в стремительных водах Тисы.

Часто нарушители не рассказывают родным, как и где будут пересекать границу по просьбе организаторов. В результате родственники даже не знают, что произошло с их близким.

Замерзают в горах

Часть тех, кто решил сбежать из Украины, идут через горы. По словам Демченко, наши пограничники уже зафиксировали десять смертельных случаев. И опять же никто не может сказать, сколько их на самом деле, ведь возможно еще не все тела были обнаружены.

Люди сбиваются с пути, травмируются, теряют силы, замерзают и гибнут.

"Бывает, что они сами звонят на горячую линию и просят о помощи. Например, один из нарушителей встретился с диким животным и был вынужден забраться на дерево, откуда слезть уже не смог", – рассказывает представитель ГНС Украины.

Один из нарушителей обратился за помощью, потому что обморозил ступни и уже не мог дальше идти. Спасали мужчину, который в путь в горы отправился в летних кроссовках, а там было 20 градусов мороза.

Новая опасность

А еще на тропах, которыми уклонисты пытаются бежать из Украины через горы, в последнее время значительно выросло количество медведей.

"Несмотря на закрытие большинства пролегающих вдоль госграницы горных туристических маршрутов, пограничники Мукачевского отряда фиксируют появление немалого количества "туристов", которые пытаются преодолеть указанные тропы, чтобы в какой-то момент отклониться от маршрута и незаконно попасть в Румынию. Поскольку эти "туристы" планируют в дальнейшем жить за границей, они берут с собой много продовольствия, личных вещей. Вчера пограничный наряд снова заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи", – сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

За помощь в нарушении границы могут посадить

Из-за лояльного законодательства нарушители границы могут понести только административную ответственность в виде штрафа. Поэтому они не слишком опасаются быть раскрытыми. По словам Демченко, был случай, когда украинец четырежды пытался незаконно пересечь границу и каждый раз попадался.

А вот те, кто помогают беглецам, могут сесть в тюрьму на 3-5 лет, а если это группа или они действовали в корыстных целях – то и на 9. Иногда проводниками беглецов становятся жители пограничных сел, которые знают пути. Нередко это люди, в свое время перетаскивавшие через границу контрабанду.

За время военного положения пограничниками и правоохранителями было обнаружено 450 группировок, которые помогали украинским мужчинам незаконно выехать за границу. Сейчас ими занимается полиция.