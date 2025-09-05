'Топливному кризису в России быть': дроны снова поразили НПЗ в Рязани, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 5 сентября новая атака дронов поразила один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. В результате удара на предприятии вспыхнул мощный пожар.

Он продолжает гореть и сейчас. Об этом сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев и публикуя видео последствий.

Что известно

Атака пришлась на установку ЭЛОУ-АВТ-6. Это – электрообессоливающая установка и атмосферно-вакуумная трубчатка, предназначенная для переработки нефти. Ее номинальная производительность составляет около 6 млн тонн в год.

В то же время эксперты напоминают, что большинство установок "старого фонда" проходили модернизацию, в результате чего их реальные возможности выросли в 2–2,5 раза. Это означает, что повреждение такого объекта может иметь особенно ощутимые последствия для топливного сектора РФ.

Это уже не первая атака по Рязанскому НПЗ. Последний раз объект был поражен 2 августа.

Пожар на заводе остается масштабным. Местные ресурсы сообщают о трудностях с ликвидацией возгорания. Официальные российские структуры традиционно пытаются преуменьшать масштабы инцидента, однако очевидные последствия видны на многочисленных видео из соцсетей.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в России и важным элементом топливного обеспечения страны. Потеря его мощностей, даже частичная, может серьезно ударить по внутреннему рынку.

На фоне регулярных атак по нефтеперерабатывающим предприятиям различных регионов РФ эксперты уже прогнозируют топливный кризис.

"Рязанский НПЗ" (Рязань, РФ) – нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ РФ). Визит нанесли Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ)", – отметил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, Герой Украины Роберт Бровди "Мадьяр".

Напомним, ночью 4 сентября в Ростовской области РФ прогремели взрывы. В результате атаки БПЛА на территории региона были повреждены радиолокационные станции. Объекты удалось поразить в районе городов Шахты и Волгодонск.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября БПЛА атаковали электроподстанцию "Кропоткин" в российском Краснодарском крае. В результате боевой работы беспилотников вспыхнул пожар.

