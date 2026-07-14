Трагедия на водоеме: в Черниговской области утонул 10-летний мальчик, его старшего брата ищут

В поселке Козолец Остерской общины Черниговской области полиция расследует обстоятельствагибели в водоеме 10-летнего мальчика и исчезновения его 17-летнего брата. Тело младшего ребенка удалось извлечь из воды водолазам ГСЧС.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. Старшего мальчика до сих пор разыскивают.

Что известно

По имеющейся информации, во вторник, 14 июля, полицейские получили сообщение о том, что в водоеме утонул десятилетний мальчик, которыйпошел на реку купаться вместе со старшим братом.

На место происшествия немедленно прибыли медики, полицейские и сотрудники ГСЧС. К сожалению, тело 10-летнего мальчика подняли из водоема. В настоящее время продолжаются поиски пропавшего старшего мальчика.

В полиции призвали родителей следить за поведением детей на воде и добавили, что с начала года в Черниговской области в водоемах погибли четверо детей.

Напомним, ранеетрагический случай на воде произошел во Львовской области – во время купания в озере погиб 14-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 25 июня на территории Яворовского района.

Главные истории дня

Спасательная операция длилась несколько часов и завершилась обнаружением тела ребенка.

Кроме того, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере Верхнее Выгуровское.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Винницкой области произошла трагедия: в реке Южный Буг утонул 14-летний подросток. Он пошел с друзьями купаться – и в какой-то момент исчез под водой. Ребёнка искали спасатели и водолазы, тело подростка обнаружили в десятках метров от берега.

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