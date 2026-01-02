Русский мир разгромил харьковский экопарк.

Ранены волонтерка и львы, погибли редкие птицы, разрушены помещения.

И где же эта малая шведская сучка? Или экопарк это не экология? Палестина - экология, а экопарк - то такое?

Типично западный подход. Россия бесится, Запад не замечает.

Вот кабы основал экопарк не еврей из Украины, а араб из Газы, мир бы содрогнулся и даже в ООН был бы шум, Совет Безопасности мгновенно бы собрался на внеочередное заседание, уважаемое ЮНЕСКО, которое, как известно, вне политики, на всех своих уровнях выражало бы глубокое беспокойство, CNN устроило бы прямую трансляцию из вольеров, NYT и WP посвятили бы событию первые полосы, ведущие университеты мира изучали бы вне программы интервью с напуганным тигром, орнитологи бы провели чрезвычайный съезд.

А так - то и пусть…