Систематическая гибель гражданских украинцев в результате российских ракетных атак и ударов дронами актуализирует введение дальнейших санкций против государства-террориста. 02 марта Россия совершила очередную атаку дронами на Одессу, в результате чего в городе возникли крупнейшие за всё время полномасштабной войны разрушения, в том числе 9-этажного жилого дома. Рядом с ним не было никаких военных объектов.

Среди погибших две молодые женщины с младенцами 3 и 8 месяцев соответственно. Одна из погибших была женой священника. Рядом с её телом обнаружили погибшего трёхмесячного сына. В объятиях второй погибшей молодой женщины обнаружили труп её 8-месячного ребенка: мать пыталась закрыть его собой в момент попадания российского дрона в дом. Постоянный террор и геноцид мирных украинцев - системная политика путинской России, которая показывает истинные намерения Кремля. Систематическое убийство гражданских украинцев является элементом террора. Поэтому Украина нуждается в дополнительном оружии и системах ПВО для создания глубокоэшелонированной системы противовоздушной обороны вокруг каждого крупного города.

Планы Путина по быстрой оккупации Украины потерпели крах, ведь российская армия понесла значительные потери, не достигнув ни одной из поставленных военных целей. С первых дней полномасштабного вторжения российские военные совершают многочисленные военные преступления против гражданских украинцев: как на временно оккупированной территории, так и в глубоком тылу, нанося ракетные и дроновые удары. Указанная тактика в восприятии Путина должна способствовать панике, деморализации и нагнетанию депрессивных настроений среди гражданских украинцев, побуждать их искать спасения за границей, что повлияет на количество рабочих рук в Украине, нанося удар по её экономическому и демографическому потенциалу. А остановить государство-террориста можно только оружием, санкциями и полной международной изоляцией. Если Россию не остановить, она повторит эти преступления в Европе. Снабжение дополнительных систем ПВО должно усилить защиту украинского неба. Особенно это актуально для приграничных и прифронтовых регионов Украины, где частота российских атак самая высокая. Признание России государством-террористом на уровне парламентов стран Запада представляется логичным шагом в ответ на военные преступления, совершаемые российскими военными в Украине.

В ответ на террористические действия Москвы, в последнее время ВСУ смогли уничтожить рекордное количество российских истребителей, оттесняя вражескую авиацию от линии боевых столкновений и разрушая наступательный потенциал государства-террориста. ВСУ за месяц сбили 13 российских истребителей, в основном современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 (11 единиц), каждый из которых может стоить до $50 млн. Также в последнее время РФ потеряла два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стоимостью 400 млн. долл. каждый, которых в российской авиации осталось единицы. Для Украины это серьезное достижение и психологическое давление на Москву, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения поставленных задач по уничтожению украинских городов и обстрелам мирного населения. С начала года ВСУ было сбито больше российских Су-34, чем военно-космические силы (ВКС) РФ получили в 2022(10) или в 2023(6) годах. На сегодняшний день в распоряжении ВКС РФ всего остаются около 80 боеспособных Су-34. Практически все Су-34 применяются для нанесения ударов управляемым авиационным бомбам для разрушения как можно большего количества зданий. С начала войны россиянами было задействовано 60 Су-34. То есть сегодня основная масса российских самолетов используется в боевых действиях против Украины. Кроме этого, силы ПВО Украины отразили самую большую за всю историю комбинированную ракетную атаку, осуществлённую с применением гиперзвукового оружия. Украинцы успешно сбивают вражеские "Кинжалы" и "Цирконы", выпущенные из российских истребителей-бомбардировщиков. На сегодняшний день воздушные силы Украины располагают разным количеством единиц ПВО, от старых советских C-200, С-300 до новых Patriot, которые могут выполнять задачи по нивелированию российской угрозы в воздухе. Но этот арсенал вооружения нуждается в увеличении и качественно, и количественно.

Последние потери российской авиации побуждают россиян временно снизить авиационную активность по всей территории Украины. Воздушные силы России приостановили совершать полёты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 после сбития украинскими силами ПВО уже второго такого самолета 23 февраля. С последующим предоставлением Западом Украине систем ПВО и авиации Россия будет просто вынуждена максимально уменьшить использовать воздушные удары для поддержки своих войск и поражения населённых пунктов Украины. Массовое уничтожение российских самолётов позволяет существенно сдерживать российское наступление и постепенно нивелирует превосходство России в воздухе.