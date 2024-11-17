Трамп может обвинить Зеленского в срыве мирных переговоров, если ему не удастся остановить войну – FT

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить свою вину за неспособность завершить войну в Украине на украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, американец может обвинить президента Украины в отказе идти на компромисс и переговоры.

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Об этом пишет Financial Times. Издание ссылается на так называемого "историка" из Центра глобальных отношений им. Генри Киссинджера Сергея Радченко.

По мнению Радченко, у Трампа может "не хватить выдержки", чтобы ожидать успеха Украины на поле боя.

"Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", – цитирует издание слова Радченко.

Он также предположил, что в конце концов Трамп может "отказаться от Украины" и "завершить конфликт, разрешив России одержать победу".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский назвал сценарий завершения войны в 2025 году. По его словам, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году дипломатическим путем.

Однако Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что у Украины будет крепкие позиции и поддержка международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.

Отдельно Зеленский отметил, что окружение новоизбранного президента США распространяет разные заявления о так называемых "мирных планах", стремясь привлечь внимание общества и медиа. Однако все подобные вопросы будут рассматриваться только при участии самого Трампа.