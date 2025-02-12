Трамп нашел 'болевую точку' Путина, но еще не понял главного. Интервью с российской оппозиционеркой Ольгой Курносовой

В настоящее время Белый дом "прощупывает почву" для будущих переговоров по вопросу войны в Украине. С этим, в частности, могут быть связаны и неподтвержденные официально контакты между Вашингтоном и Москвой. Глава США Дональд Трамп ищет "болевые точки" кремлевского диктатора Владимира Путина, и главная из них – плачевное состояние экономики России.

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Действительно, лишить Кремль финансовых средств на ведение агрессивной войны было бы очень эффективной мерой. Тем более Путин априори является недоговороспособным, поэтому наиболее приемлемым был бы курс Запада на смену власти в России. Но Дональду Трампу еще предстоит осознать эту истину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Вы могли бы прояснить ситуацию с телефонными звонками Трампа Путину? В американской прессе появилось сообщение о том, что президенты общались по телефону, но на прямой вопрос об этом Трамп ответил: "Я лучше промолчу". Одновременно он заметил, что Путину не безразлично, что в войне гибнут люди, и Путин якобы хочет, чтобы "люди перестали умирать". По вашему мнению, было ли общение между Трампом и Путиным? Если да, почему Кремль не подтверждает этого, ведь это сыграло бы на пользу его имиджу?

– Я думаю, что пока происходят только консультации. Это даже нельзя назвать какой-то подготовкой к переговорам. Это прощупывание почвы. Как мы видим, действия Трампа на международной арене бизнесовые: наезд – отъезд. Сначала жесткое заявление, а затем происходят некоторые вещи, на которые он, в принципе, и рассчитывал.

Пока он лишь нащупывает те возможные болевые точки Путина, на которые можно будет надавить, чтобы получить ожидаемый результат. Но одно должно быть совершенно понятно всем: что Трамп не тот человек, который согласится с тем, что Путин может выдвигать ультиматумы, а он будет с этим соглашаться. Этого не может быть, потому что не может быть никогда.

Пока мы не видим каких-то сдвигов с российской стороны, никакие реальные переговоры не начнутся. Но "артподготовка" может быть любой. И как раз правильная переговорная позиция – говорить какие-то вещи, кажущиеся даже комплиментарными. Потому что важен результат. Чтобы получить от Путина то, что хочет получить Трамп, сначала можно говорить что угодно. Главное – получить то, что хочешь.

Другое дело, что, как мне кажется, Трамп не получит то, чего он хочет от Путина. Но это Трамп тоже должен понять сам. Так что пока это некая работа, которая должна пройти внутри команды американского президента.

На мой взгляд, с Путиным договариваться невозможно. Но это уже другая история.

– Вы сказали о том, что Трамп пытается прощупать болевые точки Путина. А в чем эти точки?

– Экономика. Экономика России сейчас находится уже в достаточно тяжелом состоянии. Как увеличение санкций, о которых уже шла речь в трамповской команде, так и возможное снижение цен на нефть – это то, что оставит Путина без денег на войну. А самое главное, что можно сделать для того, чтобы войну прекратить, – это не давать возможности Путину вести ее финансовыми инструментами.

– Смотря на позицию Путина, на его бесконечные ультиматумы, можно понять, что он просто недоговороспособен.

– Я совершенно в этом уверена. Но нужно, чтобы это понял Дональд Трамп. Потому что до сих пор, особенно во время президентства Байдена, разговоры о необходимости смены действующей элиты в Москве были абсолютно табуированными. О том, что называется regime-change (смена режима. – Ред.), нельзя было даже открывать рот. Но мы-то понимаем, что Путин является главным мотором войны, и если бы не он, то уже давным-давно его элиты бежали бы сломя голову договариваться о чем угодно, только бы вернуть все к тому, что было до войны.

Таким образом, самый главный тормоз сегодня в переговорном процессе – это личность Путина. Но для того, чтобы понять, что нужно что-то с этим делать, как в свое время Рейган смог победить империю зла, команда Трампа должна это осознать.

– Допускаете ли вы, что со временем, по итогам этих переговоров, телефонных или в любом другом формате, Трамп поймет, что действительно наиболее оптимальным вариантом была бы реализация плана regime-change?

– Безусловно. Но пока он точно к этому не готов. Процесс должен произойти просто потому, что то количество смертей и зла, которое происходит, пока Путин остается у власти, настолько зашкаливает, что об этом уже давно стоило бы задуматься.

– Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что Соединенные Штаты приостанавливают реализацию мирного плана, пока не закончат консультаций с союзниками по НАТО. По вашему мнению, если речь идет о действительно серьезных гарантиях безопасности НАТО для Украины, каким аргументом это стало бы для Путина? Изменило бы это его позицию?

– Путину вообще не нужны гарантии безопасности для Украины. Путин изначально хотел разрушить украинскую государственность в том виде, в каком она существует. Он считал, что это географическое пространство, на которое он как президент России имеет право. То есть он не понимал, что та конфигурация, которая была построена после Второй мировой войны и которая называлась Ялтинским миром, давно разрушена.

Он требовал, чтобы эти географические линии, по которым распространяется политическое влияние России, были восстановлены. Но тогда была не Россия, а Советский Союз, была совершенно другая конструкция, были два политический лагеря – социалистический и капиталистический. Поэтому пытаться сегодня возвращаться к тому просто невозможно, в том числе и потому, что экономические возможности сегодняшней России иные, чем были экономические возможности Советского Союза.

Достаточно посмотреть на то плачевное состояние, в каком находится космическая отрасль и в целом российская наука, и сравнить с тем, что было во времена Советского Союза, чтобы понять, что сегодня Россия гораздо дальше от передовых вещей, чем был Союз. Так что с какой стороны ни возьми, что с экономической, что с технологической, мы увидим, что сегодняшнее отставание России гораздо больше. У Советского Союза тоже было отставание, но его не было, по крайней мере, в фундаментальных научных разработках. Но сейчас и технологическое, и фундаментальное отставание, которое усугубляется.

Поэтому рассматривать Россию в качестве второго или даже третьего полюса просто невозможно по объективным причинам. Я не знаю, почему Путин этого не понимает. Опять-таки, еще в советские времена была выстроена схема, когда Советский Союз торговал углеводородами с Европой. Все трубопроводы были проложены еще в далекие советские времена. Трубопровод Уренгой – Помары – Ужгород строился очень давно (в 1982-1984 годы. – Ред.), и все соответствующие договоры заключались еще при советском министре Косыгине.

Поэтому Путин разрушил не только то, что создавал Ельцин, но и то, что создавалось в советские времена. Под вывеской восстановления величия Советского Союза на самом деле он разрушал все те схемы, в первую очередь экономические, которые были созданы тогда. Но если у тебя такая мизерная экономика, то что ты можешь диктовать? Исключительно потому, что ты можешь разрушить весь мир, выпустив свои ядерные ракеты. Но еще неизвестно, сколько их, в каком они состоянии и куда они долетят. Хотя, конечно, экспериментировать точно не хотелось бы.

Путин не понимает эту базовую вещь, и поэтому ему хотелось контролировать Украину. И любая система, которая будет защищать Украину от вмешательства России, его не устроит. Именно поэтому я и говорю, что он недоговороспособен.